Китай стремится к прогрессу

"Нынешний год был особым в истории Нового Китая", - так определили уходящий 2020 год участники совещания.

Позитивные итоги

Несмотря на вызовы и трудности, Китай стал единственной страной из числа ведущих мировых экономик, в которой наблюдается экономический рост. В стране видны значимые достижения в предотвращении крупных рисков, приняты адресные меры по ликвидации бедности и в сфере предотвращения загрязнения. Участники совещания заявили о скором выполнении главных задач и целей "13-й пятилетки", а также о достижении показателей среднезажиточного общества.

В ходе нынешнего Центрального совещания по экономической работе было подчеркнуто о важности трезвого подхода, следует отдавать отчет в том, что эпидемическая ситуация в стране может измениться к худшему. Во внешнем мире сложился целый комплекс неопределенностей, поэтому основа для восстановления китайской экономики остается непрочной. В следующем году в мировой экономике продолжится трудный период, который осложнится пандемией коронавирусной инфекции. Все вышеуказанные факторы нельзя игнорировать, - подчеркнули на совещании.

Несмотря на это, Китай в обозримом будущем в полной мере достигнет среднезажиточного общества, что станет новым стартом для дальнейшего развития.

Развитие с оглядкой на прошлое

2021 год сыграет ключевую роль в процессе модернизации Китая. На нынешнем совещании по экономической работе намечены руководящие идеи и план действий по развитию экономики на 2021 год. Таким образом, будущий год - первый в реализации 14-го пятилетнего плана, кроме того в 2021-м страна отметит столетие Компартии Китая.

Руководящие идеи на нынешнем и предыдущих совещаниях по экономической работе выдвигаются с учетом прошлых успехов и будущих трендов. Так, на совещании в нынешнем году упоминались такие новые формулировки: "этап нового развития", "претворение концепции нового развития", "формирование структуры нового развития", "продвижение высококачественного развития", "углубление реформы рыночного предложения", "реформы и инновации как основная движущая сила экономического развития", "удовлетворение растущих потребностей народа в прекрасной жизни в качестве основной цели в развитии". Все эти формулировки отражают основное содержание 5-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, состоявшегося в октябре этого года.

Ориентиры на будущее

Намечены восемь главных аспектов экономической работы в 2021 году. Это: усиление стратегического научно-технического потенциала; повышение способности самоконтроля производственной цепи и цепочки поставок; активное расширение внутреннего спроса; всестороннее продвижение реформ и открытости; разрешение проблемы посевов и пахотных земель; усиленная антимонопольная политика, борьба с беспорядочной экспансией капитала; разрешение проблемы жилья в больших городах; достижение целей по сокращению выбросов углерода и его нейтрализации.

Благосостояние и налоги

Выдвинута также мера по увеличению потребления и наращиванию эффективных инвестиций с целью улучшения благосостояния населения. В области гарантии прав и интересов принято решение об усовершенствовании правовой базы, касающейся монополии предприятий, контроля за сбором и использованием данных, защиты прав и интересов потребителей и др.

В области ренты и налогообложения: на нынешнем совещании выдвинута инициатива снижения налогов при сдаче в аренду жилья и помещений, а также урегулирования арендной платы. По мнению участников совещания, путем сокращения налогов и сборов следует придать стимул развитию малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

24 августа этого года в ходе беседы с экспертами в области социально-экономического развития генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин отметил: "Удастся ли осуществить оптимальное экономическое управление страной на фоне нынешних перемен в глобальной экономике - это проверка на прочность руководящего курса КПК". В уходящем 2020 году под руководством Си Цзиньпина Китай преодолел ряд трудностей, а в будущем 2021 году благодаря его руководству Китай продолжит движение вперед, страна продолжит стремиться к прогрессу и новым успехам.