Лыжник Ретивых стал третьим в спринте в Дрездене

Россиянин Глеб Ретивых стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.

В субботу на этапе Кубка мира в Дрездене прошли соревнования в спринте. У женщин представительницы России завершили борьбу на стадии полуфинала, а вот мужчины выступили успешнее. По итогам предварительных стартов в финал пробились Глеб Ретивых и Александр Большунов, от которых все поклонники лыж в России ожидали успешного выступления.

Но за победу россияне побороться не смогли. Первое место занял итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию за 2 минуты 21,96 секунды. Второй результат показал Эндрю Янг, отстав почти на полсекунды.

Ретивых финишировал третьим, отстав на 0,91 секунды. Большунов занял четвертое место.

Этот этап Кубка мира пропустили представители трех сборных - Норвегии, Швеции и Финляндии.