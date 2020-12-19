На химзаводе в Китае прогремел взрыв

Один человек погиб, четверо ранены, еще двое пропали без вести в результате взрыва на химическом заводе в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

ЧП произошло в ночь на субботу, 19 декабря, в городе Аньда. К утру открытое пламя удалось потушить, пишет РИА Новости. Специалистам предстоит установить причины случившегося.

Сообщается также, что эксперты из министерства защиты окружающей среды начали проверку местности на вероятность загрязнения опасными веществами.