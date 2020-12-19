Житель хабаровского края отправился на зимнюю рыбалку и пропал

Житель города Амурска Хабаровского края отправился на рыбалку на легковом автомобиле на протоку Серебряная вблизи села Омми и исчез. Предполагается, что 44-летний мужчина мог провалиться под лед.

На поиски рыбака отправились четыре сотрудника Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, местные жители совместно с группой поисково-спасательного отряда Амурского района и сотрудниками полиции осмотрели место происшествия. Использовав магнит, они выяснили, что под водой находится большой металлический предмет. Вероятнее всего это автомобиль пропавшего мужчины.

Спасатели обследуют место ЧП. Будут выполнены погружения под воду для обследования найденного объекта.