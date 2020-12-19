Саратовские третьеклассницы сняли на видео избиение ровесниц

СМИ Саратовской области опубликовали видео, запечатлевшее драку третьеклассниц. На нем видно, как пять девочек наблюдают за дракой двух школьниц и периодически бьют лежачих ногами, сообщает региональная прокуратура.

Изучив ролик, прокуратура установила всех участниц потасовки и начала проверку. На сайте ведомства сообщается, что запечатленные на видео события произошли в тот же день, 18 декабря, у здания школы в городе Балаково. Номер школы не называется, сообщается также, что все участники драки - ученицы третьего класса.

Проверка затронет не только школу, где учатся девочки, но и их семьи, а также органы, отвечающие за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будут рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.