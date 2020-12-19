На этой неделе в нижегородском селе Окишине сожгли деревянную колокольню. Так решила местная епархия...

Крестовоздвиженскую церковь построили без единого гвоздя в 1854 году. "Восьмерик на четверике". Трехъярусная колокольня. Храм с двумя приделами. Он действовал до 1937 года. Последним настоятелем церкви в Окишине был дьякон Никита Рогожин, которого власти приговорили к высшей мере наказания во время Большого террора и расстреляли в том же году. Сам храм приспособили под хозяйственные нужды. Больше он не действовал.

Если в каких-то селах храмы за последние 30 лет восстановили или начали реставрировать, то окишинская церковь оказалась никому не нужной. Местные жители тоже высказались за снос аварийной колокольни. Во всяком случае, так говорится в заявлении на сайте Лысковской епархии.

По всей России в селах еще сохраняются храмы или руины от них. Как правило, это каменные церкви. Деревянные, построенные в середине XIX века, - редкость. Окишинский храм в последние годы только разрушался. Сгнил и рухнул собор, покосилась колокольня, которая, как утверждают в епархии, представляла опасность для местных жителей.

Колокольню решено было снести и сжечь "в связи с трудным финансовым положением", согласовав эти действия "с церковными и государственными властями, пожарным надзором".

Судя по всему, при разборе колокольни не использовался кран, ее просто "уронили", предварительно сбросив крест - его дернули при помощи троса, привязанного к машине. Об этом пишут пользователи на странице "Подслушано Лысково. New".

В давние времена церковные власти тоже благославляли людей на разбор храмов. Например, обгоревшую после пожара, попадания молнии, просто обветшавшую церковь разбирали и строили новую. В XXI веке технологии, как видно, изменились в худшую сторону.

О важности сохранении наследия, хотя бы попытке реставрации, поиске меценатов не сказано ничего. Правда, епархия сообщает, что на этом месте будет построен новый храм. Если на него есть средства, почему не сохранить на них старинную колокольню? На это в сообщении тоже есть ответ: "Здание и земля находятся в собственности Лысковской епархии. Снесенная колокольня никогда не являлась памятником архитектуры". Таким образом всем дают понять, кто тут хозяин.

Но как этот хозяин не понимает, что храм середины позапрошлого века памятником является даже без официальных документов?

Кстати, на сайте sobory.ru есть данные, которые ставят под сомнение вывод Лысковской епархии, что храм в Окишине никогда не являлся памятником архитектуры.

Так, по приказу департамента охраны историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 24 апреля 2000 года "Об отнесении культовых объектов к объектам историко-культурного наследия" к памятникам градостроительства и архитектуры была отнесена Крестовоздвиженская церковь в Окишине. Но по данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, приказ утратил силу 20 октября 2014 года.

Что же произошло? Почему памятники архитектуры перестали быть памятниками официально? Возможно, стали для кого-то обузой. Как церковь в Окишине. Если так, то сказать "гори оно все синим пламенем", конечно, легче всего.