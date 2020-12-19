В Красноярске в рухнувшем с моста автомобиле погибли три человека

В Красноярске сотрудники полиции работают на месте ДТП, в котором погиб водитель иномарки и два пассажира, сообщили в полиции края.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь со стороны улицы Семафорная в направлении кольца "Глобус", не справился с управлением и наехал на мостовое ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля с моста, - рассказали в ведомстве.

В результате аварии водитель и два пассажира погибли на месте происшествия.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.