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19.12.2020 11:05
Рубрика: Власть

В Симферополе за два года разукомплектовали половину новых автобусов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Халатное отношение бывшего руководства муниципального предприятия "Горавтотранс" к новым автобусам, полученным предприятием всего два года назад, грозит обернуться уголовным делом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/РГ
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По его данным, уже отстраненные от работы руководители предприятия, из 140 новых машин разукомплектовали 68. По этой причине они не выходили на городские маршруты и простаивали "вдоль стенки".

- МВД и прокуратура сейчас выясняют весь круг виновных в этом лиц, - сообщил Аксенов.

В 2018 году для столицы Крыма за бюджетные средства было куплено в лизинг 97 автобусов большой и средней вместимости. В январе нынешнего года представители администрации города заявили о нехватке еще 100 машин, необходимых, чтобы удовлетворить все запросы горожан в общественном транспорте.

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