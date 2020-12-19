В Симферополе за два года разукомплектовали половину новых автобусов

Халатное отношение бывшего руководства муниципального предприятия "Горавтотранс" к новым автобусам, полученным предприятием всего два года назад, грозит обернуться уголовным делом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его данным, уже отстраненные от работы руководители предприятия, из 140 новых машин разукомплектовали 68. По этой причине они не выходили на городские маршруты и простаивали "вдоль стенки".

- МВД и прокуратура сейчас выясняют весь круг виновных в этом лиц, - сообщил Аксенов.

В 2018 году для столицы Крыма за бюджетные средства было куплено в лизинг 97 автобусов большой и средней вместимости. В январе нынешнего года представители администрации города заявили о нехватке еще 100 машин, необходимых, чтобы удовлетворить все запросы горожан в общественном транспорте.