Закон Тульской области от 18 декабря 2020 года № 106-ЗТО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Тульской областной Думой 17 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 19 105 889,2 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений, получаемых:

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19 035 889,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 19 105 889,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда:

на 2022 год в сумме 19 935 533,2 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19 935 533,2 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 21 060 342,8 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 060 342,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 19 935 533,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 060 342,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Формирование доходов бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений:

1) на 2021 год в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов в объемах согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год в пределах общего объема расходов, установленного частью 1 статьи 1 настоящего Закона, по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов в пределах общего объема расходов, установленного частью 2 статьи 1 настоящего Закона, по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год в размере 1 570 000,0 тыс. рублей, в том числе сформированный:

1) за счет субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в размере 1 500 000,0 тыс. рублей;

2) за счет средств от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в размере 70 000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на следующие цели:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Безвозмездные поступления, поступающие в 2021 году в бюджет Фонда сверх сумм, установленных статьей 3 настоящего Закона, направляются на расходы в соответствии с целевым назначением.

2. Остаток средств, образовавшийся в связи с неиспользованием нормированного страхового запаса Фонда, по состоянию на 1 января 2021 года, за исключением средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов Российской Федерации, для направления иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для расчета за медицинскую помощь, оказанную за пределами Тульской области, в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, лицам, имеющим выданный на территории Тульской области полис обязательного медицинского страхования;

2) поступление в 2021 году в бюджет Фонда доходов сверх сумм, установленных статьей 3 настоящего Закона, за исключением безвозмездных поступлений и средств, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежащих направлению на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения не превышает пяти процентов утвержденных плановых назначений по соответствующему виду расходов.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Тульской области, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







