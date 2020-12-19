В Афганистане нанесли ракетный удар по базе ВВС США

Четыре ракеты ударили в субботу утром по авиабазе ВВС США "Баграм" возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван, сообщает местный телеканал Tolo News.

Ракеты были выпущены из района населенного пункта Каландархил. Полиция обнаружила десять ракет типа M-12, размещенных на небольшой платформе. Удалось предотвратить запуск шести зарядов.

По данным телеканал 1TV News, НАТО подтвердил факт обстрела авиабазы. По предварительным данным, пострадавших нет. Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.