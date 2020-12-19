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19.12.2020 00:14
Рубрика: Общество

В российском модуле МКС ищут место утечки воздуха

Место утечки воздуха ищет экипаж МКС в российском модуле "Звезда", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА. Напомним, что ранее, в октябре уже были попытки найти течь и герметизировать ее, но в итоге воздух из модуля продолжает утекать.

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"Мы сейчас практически не понимаем, в какой части промежуточной камеры у нас еще дополнительная течь", - сказал специалист центра космонавту Сергею Рыжикову.

По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, место утечки воздуха на МКС может быть не там, где ранее была найдена трещина. Он поручил экипажу сузить район поиска утечки.

"Мы хотели бы, чтобы у нас до праздника случилось такое событие, когда мы могли бы праздник отметить вдвойне... Без ваших рук мы, к сожалению, ничего не сделаем", - отметил он.

Общество Космос

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