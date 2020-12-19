Новости

В "Векторе" рассказа­ли о происхождении COVID-19 14:56
В Москве BMW столкнулся с печкой Емели 12:59
Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19 12:55
Попова: Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне 12:40
В Москве ОМОН вскрыл подпольный ковид-бар 12:18
Торговые переговоры между Британией и ЕС вступили в завершающий этап 11:53
В ЕС могут запретить ввоз продуктов животного происхождения 11:36
В Афганистане нанесли ракетный удар по базе ВВС США 10:41
Москва стала лидером по цифровизации городского хозяйства 10:35
С 1 января вступят в силу новые требования по установке новогодней елки 10:33
NBC: Коронавирус поставил США на колени 10:24
Мишустин выделил 750 млн рублей на замену лифтов 10:23
Бочкарев: В Москве решены проблемы дольщиков ЖК "Спортивный квартал" 10:00
Оперштаб: Еще 5925 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:55
На Ставрополье полицейского задержали по подозрению в убийстве 09:50
Шестилетняя россиянка попала в список самых высокооплачиваемых блогеров 09:22
На химзаводе в Китае прогремел взрыв 09:10
Защита попросила освободить Константина Ярошенко из-под стражи 09:06
Историю пирамиды Хеопса придется переписать 08:55
Медрегулятор США изучит случаи аллергической реакции на вакцину Pfizer 08:44
Боксер Головкин в 21-й раз защитил чемпионский титул 08:38
Глава дипломатии ЕС призвал искать баланс в отношениях с Россией 08:05
В Минтрансе назвали сроки восстановления пассажиропотока на железной дороге 08:00
Врач рассказала о правильном и безопасном приеме витаминов 07:52
Регионы не будут отменять электрички из-за нехватки средств 07:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
19.12.2020 14:56
Рубрика: Общество

В "Векторе" рассказа­ли о происхождении COVID-19

Текст: Ольга Игнатова

Коронавирус - это классическая вирусная эволюция в природе, считает гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

Попова: Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне

Таким образом, по его словам, вирус не создан искусственно. "Я считаю, что новый коронавирус - это не техническое изобретение человека", - рассказал Максютов на канале "Россия 1".

Ученый отмечает, что естественное происхождение вируса подтверждается анализами его геномов. Найденные в последнее время коронавирусы отличаются от COVID-19 не более чем на 1%.

Всемирная организация здравоохранения ведет собственное изучение происхождения опасного вируса. Пока основной версией считается перенос болезни от летучих мышей. Напомним, что вирус был выявлен в ноябре прошлого года в китайском городе Ухань.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19
С 1 января вступят в силу новые требования по установке новогодней елки
В госдепе США подтвердили информацию о закрытии генконсульств в России
Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 42,5 тысячи рублей
Защита попросила освободить Константина Ярошенко из-под стражи
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации