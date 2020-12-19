Коронавирус - это классическая вирусная эволюция в природе, считает гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

Таким образом, по его словам, вирус не создан искусственно. "Я считаю, что новый коронавирус - это не техническое изобретение человека", - рассказал Максютов на канале "Россия 1".

Ученый отмечает, что естественное происхождение вируса подтверждается анализами его геномов. Найденные в последнее время коронавирусы отличаются от COVID-19 не более чем на 1%.

Всемирная организация здравоохранения ведет собственное изучение происхождения опасного вируса. Пока основной версией считается перенос болезни от летучих мышей. Напомним, что вирус был выявлен в ноябре прошлого года в китайском городе Ухань.