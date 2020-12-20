Указ главы Чувашской Республики от 18 декабря 2020 года № 316 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171"

Новости

Дубль Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Байером" 19.12.2020
Ученые выявили неожиданную способность коронавируса 19.12.2020
Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса 19.12.2020
В Британии выявлен новый крайне опасный вариант коронавируса 19.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 75 миллионов 19.12.2020
В Британии число инфицированных COVID превысило 2 миллиона 19.12.2020
Госпиталь в Курске проверят после гибели 14 пациентов с COVID-19 19.12.2020
Трамп подозревает Китай в кибератаке на США 19.12.2020
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 255 военнослужащих 19.12.2020
Джонсон объявил о введении максимального уровня ограничений 19.12.2020
Месси сравнялся с Пеле по голам за один клуб 19.12.2020
В Таиланде зафиксирована вспышка коронавируса 19.12.2020
РФ и Саудовская Аравия подпишут план по экономическому сотрудничеству 19.12.2020
СМИ: Трамп устраняет китайские компании с фондового рынка США 19.12.2020
Девять человек погибли при пожаре в больнице в Турции 19.12.2020
Врачи назвали характерные для коронавируса особенности кашля 19.12.2020
Врачи назвали главные симптомы постковидного синдрома 19.12.2020
Путин помог мальчику встретиться с пандой 19.12.2020
Лыжник Ретивых стал третьим в спринте в Дрездене 19.12.2020
Немецкий вирусолог обосновал преимущества российской вакцины от COVID-19 19.12.2020
Российский "Спутник" вошел в топ лучших хорроров 2020 года 19.12.2020
Автор "Досье детектива Дубровского" Лев Гурский умер от COVID-19 19.12.2020
Милли Бобби Браун сыграет в фильме создателей "Мстителей" 19.12.2020
Барак Обама назвал российский фильм одним из лучших в 2020 году 19.12.2020
В "Векторе" рассказа­ли о происхождении COVID-19 19.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 декабря 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 18 декабря 2020 года № 316 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171 "Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 г. № 183, от 23 июля 2020 г. № 198, от 5 августа 2020 г. № 205, от 3 сентября 2020 г. № 221, от 30 сентября 2020 г. № 262, от 28 октября 2020 г. № 282, от 24 ноября 2020 г. № 297) следующие изменения:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 года;

с 11 января по 24 января 2021 г. с возможным последующим продлением.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией