Роман "Евгений Онегин" впервые зазвучит на африканском языке бамбара, на котором говорят в Гамбии, Гвинее, Кот-д Ивуаре, Мавритании и Мали. Переводить произведение русского классика на этот язык взялась студентка филфака Пензенского госуниверситета, призер международной олимпиады по русскому языку Амината Сиссоко, приехавшая из Мали.

"Я влюбилась в строки Пушкина "Я вас любил, любовь еще, быть может..." и поэтому решила взяться за перевод "Евгения Онегина", - рассказала студентка. - А еще я очень люблю и других русских писателей - Лермонтова, Толстого".

Русскую литературу распространял в Африке Советский Союз, хотя большая часть книг для африканских стран была на европейских языках - английском, французском, в зависимости от колониального прошлого того или иного региона. Хотя для Эфиопии, например, издательства "Прогресс" и "Радуга" во времена СССР перевели и напечатали большим тиражом Пушкина на амхарском. Переводов русских писателей на африканские языки относительно немного, хотя имя Пушкина слышали многие жители континента.

В Эфиопии чтут и других русских писателей и поэтов. Например, эфиопский журналист и переводчик с русского Тсерайе Таггеде Реглие перевел на амхарский "Бородино" и "Героя нашего времени" Лермонтова. "Пушкин у нас переведен стараниями СССР, а я хочу познакомить эфиопских читателей с другими русскими писателями и поэтами", - рассказал он "РГ".