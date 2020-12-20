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20.12.2020 19:15
Рубрика: В мире

Онегин заговорит на бамбара

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Роман "Евгений Онегин" впервые зазвучит на африканском языке бамбара, на котором говорят в Гамбии, Гвинее, Кот-д Ивуаре, Мавритании и Мали. Переводить произведение русского классика на этот язык взялась студентка филфака Пензенского госуниверситета, призер международной олимпиады по русскому языку Амината Сиссоко, приехавшая из Мали.

"Я влюбилась в строки Пушкина "Я вас любил, любовь еще, быть может..." и поэтому решила взяться за перевод "Евгения Онегина", - рассказала студентка. - А еще я очень люблю и других русских писателей - Лермонтова, Толстого".

Фото: Kirillm / iIstock
В России вышла книга, переведенная роботом

Русскую литературу распространял в Африке Советский Союз, хотя большая часть книг для африканских стран была на европейских языках - английском, французском, в зависимости от колониального прошлого того или иного региона. Хотя для Эфиопии, например, издательства "Прогресс" и "Радуга" во времена СССР перевели и напечатали большим тиражом Пушкина на амхарском. Переводов русских писателей на африканские языки относительно немного, хотя имя Пушкина слышали многие жители континента.

В Эфиопии чтут и других русских писателей и поэтов. Например, эфиопский журналист и переводчик с русского Тсерайе Таггеде Реглие перевел на амхарский "Бородино" и "Героя нашего времени" Лермонтова. "Пушкин у нас переведен стараниями СССР, а я хочу познакомить эфиопских читателей с другими русскими писателями и поэтами", - рассказал он "РГ".

В мире Африка Мали Культура Литература Александр Пушкин

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