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20.12.2020 17:51
Рубрика: Спорт

Норвежка Рейселанн выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Австрии

Текст: Артур Нанян

Представительница Норвегии Марте Рейселанн стала победительницей масс-старта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Биатлонист Пайффер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Австрии

Рейселанн преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 5,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй финишировала соотечественница Рейселанн Тириль Экхофф (отставание - 14 секунд), третьей - итальянка Доротея Вирер (+26,9).

Россиянка Ирина Казакевич, для которой этот масс-старт стал первым на Кубке мира, стала 24-й (+2.52,7).

Таким образом, наши спортсмены не могут завоевать медали на этапах КМ на протяжении 39 гонок. В последний раз медаль российской команде принес Александр Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года.

Добавим, что следующий этап Кубка мира запланирован на 8 января в немецком Оберхофе.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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