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20.12.2020 15:42
Рубрика: Власть

Путин проведет Госсовет и коллегию Минобороны

Текст: Кира Латухина

На следующей неделе график президента России Владимир Путин будет очень плотным - Владимир Путин проведет предновогоднюю встречу с правительством, заседание Госсовета и попечительского совета МГУ, а также коллегию Минобороны. Об этом сообщил телеканал "Россия 1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".

На встрече с кабмином будут подведены итоги сложного года и обсуждены планы на 2021 год.

Заседание Госсовета будет совместным с советом по национальным проектам. Оно намечено на среду, 23 декабря - эту дату ранее подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-конференцию Путина посмотрели более 1,4 млн москвичей
Власть Работа власти Президент Правительство Минобороны

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