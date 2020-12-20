Путин проведет Госсовет и коллегию Минобороны

На следующей неделе график президента России Владимир Путин будет очень плотным - Владимир Путин проведет предновогоднюю встречу с правительством, заседание Госсовета и попечительского совета МГУ, а также коллегию Минобороны. Об этом сообщил телеканал "Россия 1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".

На встрече с кабмином будут подведены итоги сложного года и обсуждены планы на 2021 год.

Заседание Госсовета будет совместным с советом по национальным проектам. Оно намечено на среду, 23 декабря - эту дату ранее подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.