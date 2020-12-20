В сельских школах появились смарт-доски, интернет и новые туалеты

Новости

Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса 06:27
На курильском вулкане Эбеко произошло пепловое извержение 06:22
Для больницы в Благовещенске закупили 10 кислородных концентраторов 05:56
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии 05:37
Запуск нового российского модуля к МКС могут перенести на июль 05:22
У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами на борту 04:52
В Китае призвали носить маски и после вакцинации от коронавируса 04:27
В США побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки 04:04
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 03:34
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей 03:23
В астраханской больнице произошел пожар в хранилище с кислородом 02:53
Француз простоял во льду более 2,5 часа и установил мировой рекорд 02:34
USA Today: Трамп проведет Рождество и Новый год во Флориде 02:23
Сирийские военные уничтожили 39 террористов в боях в провинции Хама 02:03
Власти Чехии могут объявить максимальный уровень эпидемиологической угрозы 01:49
Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам в России 01:22
Дубль Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Байером" 19.12.2020
Ученые выявили неожиданную способность коронавируса 19.12.2020
Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса 19.12.2020
В Британии выявлен новый крайне опасный вариант коронавируса 19.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 75 миллионов 19.12.2020
В Британии число инфицированных COVID превысило 2 миллиона 19.12.2020
Госпиталь в Курске проверят после гибели 14 пациентов с COVID-19 19.12.2020
Трамп подозревает Китай в кибератаке на США 19.12.2020
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 255 военнослужащих 19.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
20.12.2020 06:00
Рубрика: Общество

В сельских школах появились смарт-доски, интернет и новые туалеты

Текст: Татьяна Кузнецова, Михаил Сухарев, Татьяна Ткачёва, Ольга Штейн
Более 80 лет не знала капитального ремонта школа села Сампур Тамбовской области, но благодаря национальному проекту "Образование" теперь ее просто не узнать.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сейчас она выглядит гораздо "моложе" своих лет, в ее кабинетах появилось самое современное оборудование, и, как следствие, дети приходят на уроки с большим желанием. И подобную картину можно видеть по всей стране - в рамках нацпроекта капремонт проводится в десятках сельских школ.

Уроки стали интереснее

Пока строители меняли кровлю и балки крыши Сампурской школы, утепляли фасад и устанавливали пластиковые окна, уроки шли в аграрном техникуме - благо, расположен он в том же селе.

В ходе капремонта к школе проложили новую теплотрассу, устроили канализацию, а пришкольный участок, согласно требованиям антитеррористической безопасности, обнесли оградой.

Внутри нее появились асфальтированные проезды, тротуары и беговая дорожка с резиновым покрытием. Совсем скоро школьники получат возможность заниматься на площадках для игры в волейбол и баскетбол, а также пользоваться комплексом уличного спортивного оборудования. Ну а для учителей в каждом школьном кабинете установлены компьютеры-моноблоки и проведен высокоскоростной интернет.

Фото: Воронежская областная Дума
В Воронежской области продлили льготы для сельских учителей

"Современная мебель, компьютеры, образовательный центр "Точка роста" - ранее об этом можно было только мечтать, и теперь в обновленное здание школы дети приходят с воодушевлением", - отметил папа пятиклассника Сергей Долгов. По его словам, обновленное учебное заведение станет для ребят местом не только учебы, но и самореализации.

Ученица десятого класса Варвара Сапункова особо отметила школьные лаборатории, где можно ставить различные эксперименты. Алине Турапиной из второго класса же нравится смарт-доска - с ней уроки математики стали интереснее. А еще девочка высоко оценила интерьер и меню обновленной столовой.

Трое за одной партой

Капремонт впервые проведен и в шестидесятилетней истории школы №10, расположенной на окраине города Майский в Кабардино-Балкарии.

В последние годы число ее учеников значительно возросло, и получалось так, что в тесных классах ребятам приходилось сидеть даже по трое за одной партой. Но теперь об этой малоприятной проблеме в учебном заведении уже забыли - после ремонта увеличены и площадь кабинетов, и число посадочных мест.

- Десятки лет наш коллектив своими силами поддерживал здание в приемлемом состоянии, но мы понимали: обойтись без капремонта нельзя, - рассказала директор 10-й школы Анна Вишневская. - И теперь у нас все изменилось до неузнаваемости: крыша, стены, кабинеты, даже поставлены электронные турникеты! Горячая вода ранее была только в столовой, а теперь она есть во всех санузлах, ну а для спортзала поставлены даже душевые кабины.

Таких условий педагоги никогда не знали, и, естественно, они очень довольны.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Мишустин выделил миллиард рублей на цифровые материалы для школ

В здании заменили и улучшили практически все - укрепили фундамент и стены, утеплили и гидроизолировали полы, снабдили новой системой отопления с современными безопасными котлами, установили новую сантехнику.

- В этой школе учатся два моих сына, - поделилась мама учеников школы №10 Елена Корнельзен. - Во втором корпусе наконец-то появились туалеты, а ведь раньше детям приходилось выскакивать в уличный. Кабинеты стали светлее, нигде ничего не течет - одним словом, красота!

На ремонт - 50 миллионов

А в селе Чарышское Алтайского края капитальный ремонт средней школы близится к завершению. Подрядчик обещает сдать объект в срок - к 31 декабря. А, значит, после зимних каникул более 340 чарышских школьников сядут за парты в обновленном здании.

- Не узнать теперь и нашу школу, - делится впечатлениями мама одиннадцатиклассника Алена Васильева. - Я сама в нее ходила, потом - старший сын, а теперь и младший Иван заканчивает учебу. Зданию более 40 лет, но такой ремонт в нем проводят впервые. По сути, мы получим новую школу. И теперь Ваня откровенно жалеет, что учиться в ней ему осталось лишь полгода.

По словам директора Чарышской школы Натальи Науменко, пока идет ремонт, младшие классы занимаются в детском саду, а учеников средних и старших классов возят в школу соседнего села Красный Партизан. "Конечно, дети, родители и педагоги с нетерпением ждут, когда можно будет войти в обновленное здание родной школы. Ведь в ней изменилось все - от утепленного и покрытого металлокассетами фасада до внутренней отделки кабинетов, новой мебели, нового кухонного оборудования, новых спортивных площадок", - отметила она.

Фото: Кирсановская газета
Под Тамбовом бывшие выпускники отремонтировали школу

"Такой масштабный ремонт стал возможен благодаря нацпроекту "Образование", который позволяет планомерно решать задачу по созданию современных, комфортных условий для развития и обучения детей, - подчеркивает министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. - Только на обновление Чарышской школы из федерального бюджета направлено более 50 миллионов рублей!"

Новые возможности

1 января после капремонта откроется и здание школы №5 в городе Каменск-Уральский. Это учебное заведение необычное - заниматься в нем будут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Двухэтажное здание этой школы было построено в 1952 году и остро нуждалось в обновлении: ранее его стены "украшала" облупившаяся краска, а ходить приходилось по обшарпанному полу. Но в 2020 году 5-я школа стала участником нацпроекта "Образование" и полностью преобразилась: в здании провели капремонт, закуплено новейшее оборудование для классов и обеденного зала.

С нового года в школе начнут работать кабинеты логопеда и психолога, а также сенсорная комната. Ну а с сентября 2021 года школа будет набирать классы, занимающиеся по адаптивным основным программам.

- Школа подарит новые перспективы детям, которым требуются особенные условия для обучения. Нам известно, что ее открытия жители Каменска-Уральского очень ждут. Она начнет работать уже в январе - уверена, это станет ярким событием и для детей, и для их родителей, - рассказала исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Тамбовская область СКФО Кабардино-Балкария СФО Алтайский край УрФО Свердловская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам в России
Попова: Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии
Сборная России выиграла второй матч на Кубке Первого канала
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации