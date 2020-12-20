В сельских школах появились смарт-доски, интернет и новые туалеты

Более 80 лет не знала капитального ремонта школа села Сампур Тамбовской области, но благодаря национальному проекту "Образование" теперь ее просто не узнать.

Сейчас она выглядит гораздо "моложе" своих лет, в ее кабинетах появилось самое современное оборудование, и, как следствие, дети приходят на уроки с большим желанием. И подобную картину можно видеть по всей стране - в рамках нацпроекта капремонт проводится в десятках сельских школ.

Уроки стали интереснее

Пока строители меняли кровлю и балки крыши Сампурской школы, утепляли фасад и устанавливали пластиковые окна, уроки шли в аграрном техникуме - благо, расположен он в том же селе.

В ходе капремонта к школе проложили новую теплотрассу, устроили канализацию, а пришкольный участок, согласно требованиям антитеррористической безопасности, обнесли оградой.

Внутри нее появились асфальтированные проезды, тротуары и беговая дорожка с резиновым покрытием. Совсем скоро школьники получат возможность заниматься на площадках для игры в волейбол и баскетбол, а также пользоваться комплексом уличного спортивного оборудования. Ну а для учителей в каждом школьном кабинете установлены компьютеры-моноблоки и проведен высокоскоростной интернет.

"Современная мебель, компьютеры, образовательный центр "Точка роста" - ранее об этом можно было только мечтать, и теперь в обновленное здание школы дети приходят с воодушевлением", - отметил папа пятиклассника Сергей Долгов. По его словам, обновленное учебное заведение станет для ребят местом не только учебы, но и самореализации.

Ученица десятого класса Варвара Сапункова особо отметила школьные лаборатории, где можно ставить различные эксперименты. Алине Турапиной из второго класса же нравится смарт-доска - с ней уроки математики стали интереснее. А еще девочка высоко оценила интерьер и меню обновленной столовой.

Трое за одной партой

Капремонт впервые проведен и в шестидесятилетней истории школы №10, расположенной на окраине города Майский в Кабардино-Балкарии.

В последние годы число ее учеников значительно возросло, и получалось так, что в тесных классах ребятам приходилось сидеть даже по трое за одной партой. Но теперь об этой малоприятной проблеме в учебном заведении уже забыли - после ремонта увеличены и площадь кабинетов, и число посадочных мест.

- Десятки лет наш коллектив своими силами поддерживал здание в приемлемом состоянии, но мы понимали: обойтись без капремонта нельзя, - рассказала директор 10-й школы Анна Вишневская. - И теперь у нас все изменилось до неузнаваемости: крыша, стены, кабинеты, даже поставлены электронные турникеты! Горячая вода ранее была только в столовой, а теперь она есть во всех санузлах, ну а для спортзала поставлены даже душевые кабины.

Таких условий педагоги никогда не знали, и, естественно, они очень довольны.

В здании заменили и улучшили практически все - укрепили фундамент и стены, утеплили и гидроизолировали полы, снабдили новой системой отопления с современными безопасными котлами, установили новую сантехнику.

- В этой школе учатся два моих сына, - поделилась мама учеников школы №10 Елена Корнельзен. - Во втором корпусе наконец-то появились туалеты, а ведь раньше детям приходилось выскакивать в уличный. Кабинеты стали светлее, нигде ничего не течет - одним словом, красота!

На ремонт - 50 миллионов

А в селе Чарышское Алтайского края капитальный ремонт средней школы близится к завершению. Подрядчик обещает сдать объект в срок - к 31 декабря. А, значит, после зимних каникул более 340 чарышских школьников сядут за парты в обновленном здании.

- Не узнать теперь и нашу школу, - делится впечатлениями мама одиннадцатиклассника Алена Васильева. - Я сама в нее ходила, потом - старший сын, а теперь и младший Иван заканчивает учебу. Зданию более 40 лет, но такой ремонт в нем проводят впервые. По сути, мы получим новую школу. И теперь Ваня откровенно жалеет, что учиться в ней ему осталось лишь полгода.

По словам директора Чарышской школы Натальи Науменко, пока идет ремонт, младшие классы занимаются в детском саду, а учеников средних и старших классов возят в школу соседнего села Красный Партизан. "Конечно, дети, родители и педагоги с нетерпением ждут, когда можно будет войти в обновленное здание родной школы. Ведь в ней изменилось все - от утепленного и покрытого металлокассетами фасада до внутренней отделки кабинетов, новой мебели, нового кухонного оборудования, новых спортивных площадок", - отметила она.

"Такой масштабный ремонт стал возможен благодаря нацпроекту "Образование", который позволяет планомерно решать задачу по созданию современных, комфортных условий для развития и обучения детей, - подчеркивает министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. - Только на обновление Чарышской школы из федерального бюджета направлено более 50 миллионов рублей!"

Новые возможности

1 января после капремонта откроется и здание школы №5 в городе Каменск-Уральский. Это учебное заведение необычное - заниматься в нем будут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Двухэтажное здание этой школы было построено в 1952 году и остро нуждалось в обновлении: ранее его стены "украшала" облупившаяся краска, а ходить приходилось по обшарпанному полу. Но в 2020 году 5-я школа стала участником нацпроекта "Образование" и полностью преобразилась: в здании провели капремонт, закуплено новейшее оборудование для классов и обеденного зала.

С нового года в школе начнут работать кабинеты логопеда и психолога, а также сенсорная комната. Ну а с сентября 2021 года школа будет набирать классы, занимающиеся по адаптивным основным программам.

- Школа подарит новые перспективы детям, которым требуются особенные условия для обучения. Нам известно, что ее открытия жители Каменска-Уральского очень ждут. Она начнет работать уже в январе - уверена, это станет ярким событием и для детей, и для их родителей, - рассказала исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.