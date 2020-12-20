Читинец заплатил почти 400 тысяч рублей за накрутку счетчиков

Черновский районный суд Читы взыскал более 393 тысяч рублей с местного жителя, которого поймали на махинациях с прибором учета потребления электроэнергии.

Мужчина неоднократно "подкручивал" прибор, чтобы снизить плату за электричество. Это выяснилось во время одной из проверок, проведенной в доме потребителя.

"При снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало обоснованные сомнения в правильности учета электрической энергии", - сообщили в пресс-службе суда.

Визуально прибор был исправен, но как выяснилось позже, в него вмонтировали радиомодуль. Читинец дистанционно управлял им с пульта. За такую "экономию" АО "Читаэнергосбыт" требовало взыскать с гражданина больше миллиона рублей долга, а также госпошлину в 13 270 рублей.

В первом судебном заседании сумма была снижена до 960 004 рублей 79 копеек. Но ответчик обжаловал решение и смог добиться еще более значительного уменьшения размера долга.