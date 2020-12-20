Для больницы в Благовещенске закупили 10 кислородных концентраторов

Предприниматели из Амурской области закупили 10 кислородных концентраторов для госпиталя при Благовещенской городской клинической больницы. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Помочь с приобретением необходимого оборудования им предложил мэр Олег Имамеев после посещения "красной зоны".

"Кислородные концентраторы - это оборудование, которое необходимо всегда. Закупленные дополнительно к уже имеющимся в больнице концентраторы позволят получать кислород большему количеству пациентов. Огромное спасибо нашим предпринимателям, которые сами вызвались помочь больнице", - отметил глава города.

Как объяснил начальник терапевтического стационара инфекционного госпиталя Виктор Бардов, наличие в больнице такого оборудования необходимо, потому что пациенты с коронавирусной инфекцией могут столкнуться с серьезными проблемами с дыханием.

"Самым тяжелым и грозным осложнением пневмонии является дыхательная недостаточность, поэтому в госпитале очень востребованы места, оснащенные системой подачи кислорода. Кислородные концентраторы реально могут помочь", - подчеркнул врач.