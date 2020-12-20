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20.12.2020 13:38
Рубрика: Происшествия

В Чите главврача роддома обвинили во взяточничестве

В Чите следователи предъявили обвинение главному врачу одного из читинских роддомов. Медика подозревают в получении взятки в значительном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ).

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Как сообщили в СК РФ по Забайкальскому краю, главный врач роддома получал взятки от директора фирмы, поставляющей медоборудования, за оказание содействия при заключении договоров.

Следователи совместно с оперативниками ФСБ задержали главврача, а также директора фирмы при передаче взятки. По месту жительства задержанных и на их рабочих местах прошли обыски.

По предварительным данным, общая сумма взяток составила 130 тысяч рублей.

В воскресенье по ходатайству следствия суд избрал медику меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок задержания руководителя фирмы продлен на 72 часов.

Расследование уголовного дела продолжается.

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