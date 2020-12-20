Под Новосибирском три человека погибли в ДТП с грузовиком

Двое взрослых и ребенок стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Мошковском районе Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла в 13.00 на 47-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". Автомобиль ВАЗ-21093, управляемый мужчиной 1982 года рождения, следуя со стороны Новосибирска по направлению поселка Мошково, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "КамАЗом".

Удар был такой силы, что легковушку разорвало на части, а грузовик, за рулем которого находился мужчина 1974 года рождения, отбросило с дороги.

- Водитель ВАЗа и двое пассажиров - женщина 1970 года рождения и десятилетний мальчик - погибли на месте. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП, - уточнили в пресс-службе МВД.