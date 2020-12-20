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Рубрика: Происшествия

На Кубани проверят данные о "скорой", оставившей задыхающегося пациента

В Новороссийске Краснодарского края начали служебную проверку: поводом послужило видео о пациенте, оставленном в подъезде врачами "скорой". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

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Видео о задыхающемся в подъезде мужчине, которого сотрудники скорой помощи после обследования вернули к дому, появилось в соцсетях. По словам родных заболевшего, повторно вызванная "скорая" в течение ночи возила его с высокой температурой по больницам, но в госпитализации везде было отказано.

- По факту опубликованного в социальных сетях видео министерство здравоохранения Кубани проводит служебную проверку. Известно, что бригады выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки, - сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что вопрос о госпитализации больного или его лечении на дому решается после КТ-исследования, которое делают обратившимся в больницу с признаками коронавируса. По данным краевого минздрава, все пациенты с подозрением на пневмонию и COVID-19 направляются в инфекционную больницу Новороссийска или в ЦРБ Крымска.

В данном случае скорая помощь выполнила все необходимые действия, согласно маршрутизации, отметили в минздраве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Халатность врачей Пандемия коронавируса COVID-19

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