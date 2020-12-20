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Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам в России

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госдепартамента США о решении закрыть американское генконсульство во Владивостоке и приостановить работу диппредставительства в Екатеринбурге.

Фото: REUTERS
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"Закрытие консульств США - еще один признак сворачивания отношений с Россией", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, экономия в 3,2 миллиона долларов - это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но не до такой степени. Это политическое решение, уверен Пушков. По его словам, в Вашингтоне переходят к "ледяной войне" против России.

Напомним, 19 декабря агентство Associated Press сообщило, что госдеп США направил в конгресс уведомление о намерении закрыть диппредставительства в двух российских городах - Владивостоке и Екатеринбурге. Работающим в генконсульствах американцам придется переехать в Москву, остальных уволят. Позже представитель госдепа подтвердил данную информацию, отметив, что решение было принято для оптимизации работы американской миссии в России. При этом никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в Соединенных Штатах, не планируется.

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