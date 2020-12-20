В Киргизии в результате ДТП погибли восемь человек

В Киргизии в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 66 километре автодороги Бишкек - Торугарт, погибли восемь человек, в том числе 4-летний ребенок.

Как рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР, авария произошла 19 декабря примерно в 22:00.

- Согласно предварительным данным, машина, двигавшаяся в сторону столицы, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем, направлявшимся на Иссык-Куль, - сообщили в управлении.

По информации МЧС КР, на месте ДТП погибли семь человек. Еще троих доставили в больницу, где один из них - 4-летний ребенок - скончался от полученных травм.