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20.12.2020 15:09
Рубрика: В мире

В Киргизии в результате ДТП погибли восемь человек

Текст: Артем Петров (Бишкек)

В Киргизии в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 66 километре автодороги Бишкек - Торугарт, погибли восемь человек, в том числе 4-летний ребенок.

Под Новосибирском три человека погибли в ДТП с грузовиком

Как рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР, авария произошла 19 декабря примерно в 22:00.

- Согласно предварительным данным, машина, двигавшаяся в сторону столицы, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем, направлявшимся на Иссык-Куль, - сообщили в управлении.

По информации МЧС КР, на месте ДТП погибли семь человек. Еще троих доставили в больницу, где один из них - 4-летний ребенок - скончался от полученных травм.

В мире экс-СССР Киргизия

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