В полночь истекает время переговоров Британии и Евросоюза

В воскресенье, 20 декабря, истекает срок окончания переговоров Британии с Евросоюзом об условиях будущей торговли, безопасности и рыболовства. В Европарламенте не исключают, что в случае серьезного прогресса этот срок можно будет продлить до 28 декабря. Но источники в ЕС утверждают, что чуда не произойдет.

Несмотря на формальный выход Британии из ЕС 1 февраля 2020 года, на страну по-прежнему распространяется единое европейское пространство, то есть свобода передвижения людей, рабочей силы, услуг, товаров, капитала. Переходный период действует до 31 декабря. Британский премьер Борис Джонсон обещал, что в этот день Великобритания окончательно выйдет из системы единого европейского рынка, вне зависимости от того, удастся ли достичь договорённости по вопросам будущей торговли, безопасности и рыболовству с Еврокомиссией и Евросоветом. Переговоры должны были завершиться в полночь в воскресенье, 20 декабря. Но еще 19 декабря агентство AFP сообщило со ссылкой на источник в дипломатических кругах Евросоюза, что Брюссель и Лондон не смогли договориться о праве европейских предпринимателей на рыбную ловлю в британских водах, и что к исходу установленного Европарламентом срока у сторон остаются "все те же разногласия". Это значит, что 1 января Британию и ее партнеров по другую сторону пролива Ла Манш может ждать коллапс.

В минувшую пятницу в ЕС уже начали готовиться к возможному ЧП: евродепутаты проголосовали за ряд чрезвычайных мер в сфере рыболовства, безопасности полетов и воздушного и наземного сообщения на случай, если торговое соглашение не будет достигнуто. И в то время, как британские политики хорохорятся, и заявляют, как глава МИД Доминик Рааб, что просто Брюссель боится, что у Британии все будет хорошо вне союза, в графстве Кент, где находится порт и вокзал, куда прибывают товары из континентальной Европы, выстроились восьмикилометровые очереди из фур и грузовиков. По информации местного издания The Guardian, это объясняется тем, что многие компании торопятся завезти товары, чтобы избежать перебоев в поставках через Ла-Манш после выхода Соединенного Королевства из европейского таможенного союза и введения сторонами таможенных пошлин. Специализированный комитет Палаты Общин британского парламента бьет в набат: "Правительство до сих пор не разъяснило предприятиям, продавцам и гражданам, что конкретно произойдет во всех областях, о которых идут переговоры ". Об этом СМИ сообщила глава комитета - депутат оппозиционной Лейбористской партии Хилари Бенн. Но проблема заключается в том, что правительство, судя по всему, и само не знает, что будет дальше. Некоторые высокопоставленные британские политики полагают, что не все еще потеряно: чтобы избежать полного хаоса, страна может до наступления нового года заключить серию "мини-сделок" с отдельными государствами ЕС.