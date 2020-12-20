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20.12.2020 20:55
Рубрика: Власть

В ВС вылечили от коронавируса свыше 22 тысячи военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 22 тысяч 222 человек. Эти данные в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 266 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 83 тысячи 407 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 тысячи 70 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, по-прежнему находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 449 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят два изолированы по месту службы. Сорок один находится в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 528 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - двенадцать. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у девятнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали более чем 13 тысячам заболевших, свыше 4 тысяч 300 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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