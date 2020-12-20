Власти Чехии могут объявить максимальный уровень эпидемиологической угрозы

В понедельник правительство Чехии рассмотрит вопрос о переводе страны с четвертого уровня эпидемиологической угрозы на максимальный, пятый. Об этом накануне заявил первый вице-премьер, министр внутренних дел республики Ян Гамачек, отметив, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Политик отказался прогнозировать, с какого дня в Чехии могут ужесточить ограничительные меры, пишет ТАСС. Известно, что пятый уровень предполагает запрет на выход из дома без необходимости, а также закрытие предприятий оказания бытовых услуг и всех магазинов, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости.

С прошлой пятницы в Чехии закрыты музеи и галереи, фитнес-центры, крытые стадионы и спортзалы, а также кафе и рестораны, которым разрешили продавать еду и напитки только навынос. Максимальное число участников общественных мероприятий снижено до шести. С 23:00 до 05:00 в республике введен запрет на свободное передвижение граждан без крайней необходимости.

По последним данным, в Чехии число заболевших COVID-19 превысило 618,8 тысячи, жертвами коронавируса стали более 10,2 тысячи человек.