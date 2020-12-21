71-летний худрук "Ералаша" Борис Грачевский заразился COVID-19

Советский, российский режиссер и сценарист, создатель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский заразился коронавирусом. Об этом сам кинематографист рассказал в беседе с tv-5.

"Я с этим проклятым ковидом сижу", - отметил он. Позже в комментарии РИА Новости режиссер заверил, что чувствует себя "нормально".

Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. На сцене дебютировал в шесть лет. Работал токарем и грузчиком на студии имени Горького. Потом - администратором картин Роу и Шукшина. В 1974-м основал "Ералаш" - вместе с драматургом Хмеликом.