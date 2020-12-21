Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.12.2020,  
11:10
Текст:  Майя Бирюкова

Армия США расширяет программу модернизации танков Abrams

Фото: Aaron Ellerman/Wikimedia Фото: Aaron Ellerman/Wikimedia
Фото: Aaron Ellerman/Wikimedia

Минобороны США сообщило о новом контракте с General Dynamics Land Systems на общую сумму 4,62 миллиарда долларов на модернизацию имеющихся танков Abrams до уровня M1A2 SEP v3. Работы должны быть выполнены до 2028 года.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
"Танк-зверь": NI назвал преимущества Т-90

Как сообщает DefenseWorld, на днях был заключен еще один контракт - с компанией Honeywell - на поставку двигателей AGT 1500 для танков Abrams.

Переоборудование танков включает в себя улучшения в области систем связи, топливной эффективности, надежности, устойчивости и защищенности. Газотурбинный двигатель AGT 1500 развивает мощность в 1500 л.с. Основное оружие модификации - 120 мм пушка М256. Танк оснащен новыми тепловизионными приборами IFLIR, позволяющими получать изображение высокой четкости.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: РИА Новости
Успехи России в развитии военных беспилотников признали в Китае 11:20
Пуск "Булавы" вызвал переполох на авиабазе США в Германии 15.12.2020
На Амуре построят загоризонтную РЛС для контроля авиации США 15.12.2020
танки
Фото: Пресс-служба Северного флота
Новейшая подлодка "Казань" выпустила крылатую ракету в Белом море 19.12.2020
Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытали на море и в субтропиках 17.12.2020
Последний тяжеловес: как в СССР появился тяжелый гвардейский танк Т-10 15.12.2020