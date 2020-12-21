Постановление правительства Белгородской области от 21 декабря 2020 года № 522-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области за III квартал 2020 года"

В соответствии с законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области" и на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения 9 395 рублей, для трудоспособного населения - 10 298 рублей, пенсионеров - 8 204 рубля, детей - 9 564 рубля.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление по труду и занятости населения Белгородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков







