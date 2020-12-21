Закон Республики Ингушетия от 15 декабря 2020 года № 49-рз "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Ингушетия "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Ингушетия на 2021 год"

Принят Народным Собранием Республики Ингушетия 15 декабря 2020 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Ингушетия от 15 сентября 2020 года № 31-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Ингушетия на 2021 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 15 сентября) изменение, заменив слова "в размере 8 846 рублей" словами "в размере 9020 рублей".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Ингушетия М.М.Калиматов
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