Закон Республики Ингушетия от 15 декабря 2020 года № 49-рз "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Ингушетия "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Ингушетия на 2021 год"

Принят Народным Собранием Республики Ингушетия 15 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Ингушетия от 15 сентября 2020 года № 31-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Ингушетия на 2021 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 15 сентября) изменение, заменив слова "в размере 8 846 рублей" словами "в размере 9020 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Ингушетия М.М.Калиматов







