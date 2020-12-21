Указ губернатора Иркутской области от 17 декабря 2020 года № 355-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"10. В целях своевременного информирования граждан о режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) совместно с государственным казенным учреждением Иркутской области "Безопасный регион" (Румянцев В.Е.), во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными в Иркутской области, иным исполнительным органам государственной власти Иркутской области и юридическими лицами организовать работу Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19 по номерам телефонов 122 и 8 (3952) 399-999.";

в абзаце втором слова "горячей линии Правительства Иркутской области" заменить словами "Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Единый центр по вопросам предупреждения и распространения COVID-19 организуется по территориальному принципу, исходя из необходимости организации не менее 16 автоматизированных рабочих мест для обработки вызовов, поступающих из города Иркутска и Иркутского районного муниципального образования, не менее 10 автоматизированных рабочих мест на остальные муниципальные образования Иркутской области.";

2) в подпункте 3 пункта 101 слова "горячую линию Правительства Иркутской области" заменить словами "Единый центр по вопросам предупреждения и распространения COVID-19";

3) пункт 102 изложить в следующей редакции:

"102. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного общества "Ростелеком" (Тиман Ю.Р.):

назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение технической поддержки бесперебойной работы Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19;

осуществлять работы по организации услуг связи и предоставлять телефонные аппараты в количестве, необходимом для функционирования Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19.";

4) дополнить пунктом 106 следующего содержания:

"106. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, иным исполнительным органам государственной власти Иркутской области и юридическим лицам Иркутской области, привлекаемым для работы в Едином центре по вопросам предупреждения и распространения COVID-19, разработать регламенты работы для операторов по консультированию граждан и сотрудников.";

5) в Порядке информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования повышенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения, определенном указом:

в пункте 1:

подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

"1) министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М. А.):

организовать работу Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19 по номерам телефонов 122 и 8 (3952) 399-999 (далее - телефоны Единого центра) на базе государственного казенного учреждения Иркутской области "Безопасный регион" (Румянцев В.Е.) по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а;

определить режим работы Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19 с 08:00 до 23:00 ежедневно (включая выходные дни);

с 23:00 до 08:00 ежедневно переводить звонки телефонов Единого центра на телефон Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области;

с 08:00 до 23:00 ежедневно переводить звонки по вопросам предпринимательской деятельности, поступающие на телефоны Единого центра, на телефон Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Иркутский областной гарантийный фонд.";

2) министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.):

обеспечить ежедневно с 08:00 до 23:00 (включая выходные дни) направление 20 сотрудников для работы по телефонам Единого центра, включая старших смен;

обеспечить продолжение работы горячей линии министерства здравоохранения Иркутской области по номеру телефона 8(3952) 280-326 с обслуживанием в количестве не менее 9 человек;

обеспечить размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информации, поступившей по телефонам Единого центра, а также информации об обстановке на территории Иркутской области в связи с коронавирусной инфекцией (количество заболевших, находящихся на карантине, поступивших под наблюдение и др.), поступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов;";

дополнить подпунктами 21 - 23 следующего содержания:

"21) министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) обеспечить работу 2 сотрудников (психологов) с 08:00 до 23:00 (четверг, пятница, суббота, воскресение) для работы по телефонам Единого центра;

22) министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) обеспечить работу 2 сотрудников (психологов) с 08:00 до 23:00 (понедельник, вторник, среда) для работы по телефонам Единого центра;

23) министерству экономического развития Иркутской области (Соболь Я.В.) организовать работу по консультированию граждан по вопросам предпринимательской деятельности на базе Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Иркутский областной гарантийный фонд" и обеспечить выделение помещения и каналов связи;";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) начальнику государственного казенного учреждения Иркутской области "Безопасный регион" Румянцеву В.Е. для организации работы телефонов Единого центра обеспечить размещение операторов по консультированию граждан и сотрудников:

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области - 2 рабочих места;

министерства здравоохранения Иркутской области - 20 рабочих мест;

министерства образования Иркутской области - 2 рабочих места;

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области - 2 рабочих места;

государственного казенного учреждения Иркутской области "Безопасный регион" - 1 рабочее место;

обеспечить функционирование Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19 (получение имущества в пользование, аренда имущества, закупка услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества, закупка питьевой воды, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и выполнение необходимых мероприятий по недопущению и распространению COV1D-19, иные расходы, связанные с функционированием Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19);

определить должностное лицо, ответственное за функционирование работы Единого центра по вопросам предупреждения и распространения COVID-19, подготовку и анализ информации, поступившей на телефоны Единого центра, с последующим предоставлением в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области;";

в абзаце втором подпункта 4 слова "телефона "горячая линия" заменить словами "телефонов Единого центра";

в абзаце шестом подпункта 5 слова "телефона "горячая линия" заменить словами "телефонов Единого центра";

в пункте 2:

в подпункте 1 слова "телефон "горячая линия" заменить словами "телефоны Единого центра";

в подпункте 2:

в абзаце втором слова "телефон "горячая линия" заменить словами "телефоны Единого центра";

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце втором подпункта 3 слова "по номеру телефона "горячая линия" заменить словами "по номерам телефонов Единого центра".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 19 ноября 2020 года.

И.И.Кобзев







