Указ губернатора Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 359-уг "О выходном дне"

В соответствии со статьей 6 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 57, 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Установить для исполнительных органов государственной власти Иркутской области:

26 декабря 2020 года рабочим днем;

31 декабря 2020 года выходным днем.

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области в соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Российской Федерации внести соответствующие изменения в правила внутреннего трудового (служебного) распорядка.

3. Рекомендовать установить выходной день 31 декабря 2020 года органам государственной власти Иркутской области, иным государственным органам Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







