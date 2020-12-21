Испанский король вручил премию Сервантеса писателю Жоану Маргариту

Король Испании Филипп VI вручил престижную премию Сервантеса каталонскому поэту и писателю Жоану Маргариту. Награда была присуждена ему еще в 2019 году, но торжественная церемония вручения, которая обычно проходит весной, на этот раз была отменена из-за пандемии коронавируса. И вот спустя еще полгода монарх специально прилетел в Барселону, чтобы исправить эту ситуацию.

Как передает El Pais, поездка короля держалась в тайне до самого последнего момента. О ней стало известно, когда Филипп VI вместе с супругой королевой Летисией и министром культуры Хосе Мануэлем Родригесом Урибесом уже отправился в обратный путь.

Отмечается, что во время скромного мероприятия 82-летний Маргарит, которого сопровождали жена, дети и внуки, прочитал королю два стихотворения на испанском и каталонском языках.

Перед этим Филипп VI приезжал в каталонскую столицу 9 октября по случаю Барселонской недели новой экономики. Тогда для его охраны были привлечены серьезные силы, поскольку в Каталонии в те дни проходили акции протеста против монархии.