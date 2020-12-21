Кабмин выделит 65 млрд на исследовательскую ядерную установку

Правительство направит почти 65 миллиардов рублей на строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора четвертого поколения на быстрых нейтронах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Это экспериментальный проект для отработки атомных технологий и проведения исследовательских испытаний инновационных материалов.

"Крайне важно, чтобы российская наука была конкурентоспособной и стала точкой притяжения для ученых со всего мира, поэтому на базе этого проекта планируем создать Международный исследовательский центр", - заявил он на оперативном совещании со своими заместителями. Использование реактора нового поколения позволит отрабатывать инновационные технологии производства тепла и электроэнергии, а также обращения с радиоактивными отходами, что особенно важно для обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей среды.