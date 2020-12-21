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21.12.2020 19:12
Рубрика: Общество

Казахский университет подготовил исследование о переселении чеченского народа

Текст: Елена Кухтенкова
Студенты факультета журналистики Казахского университета имени аль-Фараби подготовили исследование о депортации чеченского народа на территорию Казахской ССР.
Фото: AlFarabi TV/ youtube.com Фото: AlFarabi TV/ youtube.com
Фото: AlFarabi TV/ youtube.com

Опираясь на помощь архива президента Республики Казахстан, описали главные события, связанные с переселением чеченцев. Официальной причиной депортации 1944 года был объявлен "массовый коллаборационизм". Появилось подозрение, что горцы переходили на сторону фашистов, вступали в отряды диверсантов. План депортации назывался "Пантера". И к его выполнению преступили 23 февраля 1944 года. Руководство операцией принял Берия. В шесть часов утра 23 февраля советские военные начали стучаться в дома и будить хозяев. Чтобы собрать вещи, давалось всего два часа. Мирных жителей грузовиками везли к ближайшим железнодорожным станциям, где грузили в "теплушки". Только за первые сутки вывезли 333 739 человек. В эшелоны было погружено 176 950 представителей чеченского и ингушского народов.

Фото: РГ
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По данным главного специалиста архива президента Евгении Чиликовой, к концу февраля из своих домов были депортированы 478 479 человек, в том числе 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев. Всего, как известно из доклада начальника конвойных войск НКВД генерала Бочкова, в 180 эшелонах по 65 вагонов в каждом, было отправлено 493 269 человек (в среднем - по 2740 человек на эшелон). На этом жутком и полном неизвестности пути родилось 56 младенцев и умерло 1272 человека. Умирали в основном от простуды или обострения хронических заболеваний. К 20 марта на место прибыли 491 748 депортированных. Последними шли поезда с чеченской и ингушской номенклатурой и верхушкой духовенства. Остаться в родных местах не позволили никому.

"Самое страшное - помнят наши деды, как умерших во время пути от болезней, голода и холода жестоко выбрасывали прямо на снег из вагонов, а хоронили их простые местные жители", - прокомментировал студентам аким Берликского сельского округа Ансар Ибаев.

Каждый год 23 февраля в Карагандинской области в селе Красная поляна жители устраивают поминальный обед. Они режут скот и раздают мясо нуждающимся семьям села. Таким образом поминают всех тех, кто до места назначения так и не доехал.

"В этих товарниках (их назвали "телячьи вагоны") ничего не было. Просто деревянный корпус, в которых ехали все вместе: мужчины и женщины. А мы ведь мусульмане - у нашего народа работает строгая семейная протокольная форма поведения вплоть до сегодняшнего дня, рассказала представительница чеченского народа - Аламат Бицаева, для которой Казахстан стал вторым домом, ведь "переселенцами" 40-х годов оказались ее родители. - То есть как должен себя вести сын перед отцом, сноха - перед свекром. Вот и представьте себе: женщинам приходилось там рожать. Некоторые умирали от разрыва мочевого пузыря, потому что не могли сходить по нужде в присутствии мужчин. И не потому, что их могли за это наказать, они просто не могли через себя переступить".

Позже родители Аламат переехали в Узунагач, Джамбульскую область. А когда в 1956 году при Хрущеве сняли запрет на перемещения и многие (70-80 процентов чеченцев) вернулись на Кавказ, семья Бицаевых решила остаться в Казахстане, потому что там был дом, дети, какая-никакая стабильность. Сама Аламат родилась и выросла в Казахстане.

"Мы знаем и отмечаем все праздники, помним все традиции и обычаи своего народа... Наши друзья - в основном казахи, уйгуры. Ездим на тои, на кудалык (национальный обряд сватовства у казахов). Я вообще обожаю кудалык", - говорит Бицаева.

Авторы исследования подметили и такую важную вещь: разговаривают бывшие переселенцы и на русском, и на чеченском. Для чеченцев это считается вежливым тоном - поздороваться на чеченском, спросить собеседника о здоровье, здоровье его родственников. А потом незаметно перейти на русский. Казахский тоже многие знают на разговорном уровне.

Фото: МИД КР
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"Исторически сложилось так, что Казахстан стал родным домом для представителей более 130 национальностей: кто-то прибыл добровольно, кто-то насильственно сослан, кто-то был раскулачен, сотни тысяч приехали осваивать новые земли. Таким образом, доминирующая часть истории Казахстана XX века - это история этнического и культурного взаимодействия населяющих его этносов", цитируют студенты председателя Чечено-Ингушского этнокультурного центра "Вайнах" Нур-Султана, члена Ассамблеи народа Казахстана Салмана Героева.

26 апреля 1991 года был принят Закон РСФСР о реабилитации репрессированных народов.

Справка "РГ"

Чеченские дети, появившиеся на свет в 1940-1950 годах, в документах были записаны как рожденные в Казахской ССР. Так в Карагандинской области родился первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров.

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