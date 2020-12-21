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21 декабря 2020 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2020 года № 176-УГ "Об организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 г."

Дата подписания 21 декабря 2020 г.
Опубликован 21 декабря 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

31 декабря в Кабардино-Балкарии объявили выходным

В целях рациональной организации в Кабардино-Балкарской Республике служебного (рабочего) времени в декабре 2020 г. постановляю:

1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 г., лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики, а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 г. с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики принять решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего Указа.

3. Рекомендовать руководителям государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, не являющихся исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления организовать служебное (рабочее) время в декабре 2020 г. в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего Указа.

4. Предложить руководителям организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, рассмотреть возможность организации рабочего времени в декабре 2020 г. в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



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