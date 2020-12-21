Этот автомат стал символом нашей героической пехоты наряду с винтовкой Мосина, пулеметами Максима и Дегтярева, пистолетом Токарева. Взгляните на памятники солдатам Великой Отечественной - почти на каждом из них вы увидите характерный коробчатый ствол и дисковый круглый магазин.

Бойцы ласково называли ППШ-41 "папашей". Действительно, он был солиден - почти 5 кг, обстоятелен - 71 патрон в дисковом магазине. И всегда давал врагу, что называется, прикурить, практически безотказен в любых условиях - в дождь, снег и грязь. Там, где капризничал так называемый немецкий "шмайссер" МП-40, наш ППШ работал даже после 30 тысячи выстрелов, в грязи и без смазки. Это мировой, до сих пор непревзойденный рекорд. Именно ему придет на смену не менее легендарный по своей простоте и надежности калашников.

ППШ - уникальное оружие как по технологии и боевым характеристикам, так и по судьбе. Почему-то наши полководцы упорно не хотели принимать на вооружение автоматы. Его предшественник ППД (пистолет-пулемет Дегтярева) был принят на вооружение только в погранвойсках.

Считалось, что это оружие - только для гангстеров и полицейских. А нам, дескать, достаточно винтовки, штыка и шашки. Кстати, так думали не только советские, но и британские и французские генералы. И только финская война заставила военных изменить взгляды, когда они столкнулись с массовым применением финнами автоматов. И понесли большие потери.

Но ППД при всех своих достоинствах был сложен в изготовлении и дорог. Конструктор Георгий Шпагин создал новый автомат за полгода. В декабре 1940 года его приняли на вооружение. А в мае 1941-го - за месяц до начала войны - началось его серийное производство.

Георгий Семенович Шпагин создал не только легендарный автомат, но и серию пулеметов. Фото: Фабисович Борис/ТАСС

В конструкции ППШ не было дефицитных материалов, детали изготавливались либо холодной штамповкой, либо горячей. В нем было всего два резьбяных места. На изготовление оружия уходило всего 7 часов, а к концу войны - уже 5,6 часа. Его можно было делать в любой слесарной мастерской, не имея квалификации. Эти автоматы делали полуголодные мальчишки и женщины, освобождая руки настоящих мастеров для пушек, танков и самолетов.

Всего за войну было изготовлено свыше 6 миллионов ППШ. Для сравнения: немцы успели наклепать своих МП-40 только миллион. У нас автоматами были вооружены целые батальоны.

На изготовление оружия уходило всего 7 часов, а к концу войны - уже 5,6 часа. ППШ можно было делать в любой слесарной мастерской

А вот у немцев тактических подразделений автоматчиков не было. То, что мы видели в советском кино - цепи гитлеровцев, строчащих от бедра, - миф. В немецкой пехоте автоматами были вооружены только офицеры и унтер-офицеры. Кстати, немцы охотно вооружались трофейными "папашами".