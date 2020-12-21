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Кристофер Нолан хочет превратить свои фильмы в компьютерные игры

Новости
    21.12.2020, 14:21
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер Кристофер Нолан в ходе беседы с известным игровым журналистом Джеффом Кили порассуждал об адаптации своих кинокартин в виде видеоигр.

Фото: youtube.com/ Netflix
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По словам постановщика, он на протяжении нескольких лет рассматривал идею переложить в интерактивный формат вселенную фильма "Начало".

Но, по мнению Нолана, на производство фильмов тратится очень много времени и сил, а на производство игр - еще больше. Он же на данный момент старается все свое время уделить киноиндустрии.

Впрочем, создатель "Довода" не исключает, что когда-нибудь сменит профессию режиссера на геймдизайнера: "Видя, как сложно создавать игры, к этому нельзя относиться легкомысленно. Но я определённо заинтересован в этом, это удивительный мир".

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