Кристофер Нолан хочет превратить свои фильмы в компьютерные игры

Режиссер Кристофер Нолан в ходе беседы с известным игровым журналистом Джеффом Кили порассуждал об адаптации своих кинокартин в виде видеоигр.

По словам постановщика, он на протяжении нескольких лет рассматривал идею переложить в интерактивный формат вселенную фильма "Начало".

Но, по мнению Нолана, на производство фильмов тратится очень много времени и сил, а на производство игр - еще больше. Он же на данный момент старается все свое время уделить киноиндустрии.

Впрочем, создатель "Довода" не исключает, что когда-нибудь сменит профессию режиссера на геймдизайнера: "Видя, как сложно создавать игры, к этому нельзя относиться легкомысленно. Но я определённо заинтересован в этом, это удивительный мир".