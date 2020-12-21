Закон Липецкой области от 18 декабря 2020 года № 470-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Липецким областным Советом депутатов 17 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 67 441 165 743,05 рубля (далее - руб.), в том числе безвозмездные поступления в сумме 15 981 169 490,73 руб.,

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 69 387 270 113,72 руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 946 104 370,67 руб.;

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 69 639 085 847,10 руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 13 990 647 769,06 руб. и на 2023 год в сумме 74 129 711 626,59 руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 14 339 060 762,09 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 69 639 085 847,10, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 579 140 970,81 руб., и на 2023 год в сумме 74 129 711 626,59 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 478 348 159,67 руб.;

3. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений по доходам от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащим зачислению в областной бюджет, в бюджеты муниципальных районов, городских округов и городских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области, исполнительных органов государственной власти Липецкой области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения доходной части областного бюджета

Установить, что областными государственными унитарными предприятиями перечисляется в областной бюджет часть прибыли, остающейся по результатам работы за год после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере не менее 25 процентов.

Статья 5. Доходы областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить объем плановых назначений областного бюджета по видам доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доходы областного бюджета на 2021 год в сумме 15 981 169 490,73 руб., на 2022 год в сумме 13 990 647 769,06 руб., на 2023 год в сумме 14 339 060 762,09 руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 15 605 346 900,00 руб., на 2022 год в сумме 13 521 884 200,00 руб., на 2023 год в сумме 13 440 348 300,00 руб. согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций на 2021 год в сумме 375 822 590,73 руб., на 2022 год в сумме 468 763 569,06 руб., на 2023 год в сумме 898 712 462,09 руб. согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Липецкой области на 2021 год в сумме 9 203 454 098,99 руб., на 2022 год в сумме 9 474 926 187,31 руб. и на 2023 год в сумме 11 484 803 164,50 руб., в том числе на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2021 год в сумме 268 158,50 руб., на 2022 год в сумме 268 158,50 руб., на 2023 год в сумме 268 158,50 руб.

6. Утвердить объем резервного фонда администрации Липецкой области на 2021 год в сумме 300 000 000,00 руб., на 2022 год в сумме 100 000 000,00 руб. и на 2023 год в сумме 100 000 000,00 руб.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 6 724 293 854,00 руб., на 2022 год в сумме 7 012 066 602,00 руб. и на 2023 год в сумме 7 071 251 102,00 руб.

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному бюджету в форме субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021 год в сумме 3 270 000,00 руб., на 2022 год в сумме 3 270 000,00 руб., на 2023 год в сумме 3 270 000,00 руб.

9. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, планируемым за счет источников финансирования дефицита областного бюджета, составляет в 2021 году - 7 692 000 руб., в 2022 году - 7 692 000 руб., в 2023 году - 7 692 000 руб.

Статья 7. Особенности исполнения областного бюджета в социально-культурной сфере

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с государственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления в сфере образования, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с Законом Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы" согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по оплате труда с начислениями на одного воспитанника, учащегося на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по обеспечению образовательного процесса на одного воспитанника, учащегося на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, частичное покрытие дефицита местного бюджета, погашение долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным местным бюджетом от кредитных организаций, без предоставления местными бюджетами обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате процентных платежей, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели в 2021 году в сумме 100 000 000,00 руб., в 2022 году в сумме 340 000 000,00 руб., в 2023 году в сумме 340 000 000,00 руб.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Липецкой области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, и проведение реструктуризации задолженности по ним осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

Статья 9. Условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью

Управление финансов Липецкой области в соответствии с пунктом 4 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью, следующими способами:

- предоставление отсрочки исполнения обязательств;

- предоставление рассрочки исполнения обязательств;

- изменение величины процентов за пользование денежными средствами, пеней и штрафов;

- предоставление отступного;

- новация обязательств.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования, государственный внутренний долг и предоставление государственных гарантий Липецкой области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2022 года в сумме 18 010 304 448,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 582 052 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2021 году:

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 60 750 000,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 319 600,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 104 599 350,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 344 550,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 63 059 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06 - 203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 23 347 450,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2021 году:

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 5 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 088 340,41 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 471 517,44 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 873 904,52 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 471 964,42 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 129 713,47 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 418 271,17 руб.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2023 года в сумме 18 248 192 098,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 824 360 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году:

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 60 750 000,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 319 600,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 104 599 350,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 344 550,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 63 059 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06 - 203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 23 347 450,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2022 году:

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 5 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 027 590,41 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 445 197,83 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 769 305,17 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 445 619,87 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 066 654,07 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 394 923,72 руб.

3.Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2024 года в сумме 18 486 079 748,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 1 066 668 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2023 году:

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 60 750 000,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 319 600,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 104 599 350,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 344 550,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 63 059 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06 - 203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 23 347 450,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2023 году:

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 5 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 966 840,42 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 418 878,24 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 664 705,82 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 419 275,31 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 003 594,67 руб.;

по Дополнительному соглашению 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 371 576,26 руб.

4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Липецкой области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем предоставляемых гарантий в 2021 году в сумме 250 000 000 руб., в 2022 году - в сумме 250 000 000 руб., в 2023 году - в сумме 250 000 000 руб.

6. Утвердить Программу государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 11. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2021 год - 1,55, на 2022 год - 1,55, на 2023 год - 1,55.

2. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей на 2021 - 2023 годы городских поселений в размере 1 050,02 руб. на одного жителя, сельских поселений в размере 1 127,90 руб. на одного жителя.

3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Липецкой области на 2021 год в сумме 19 673 875 927,59 руб., на 2022 год в сумме 18 026 934 753,34 руб., на 2023 год в сумме 17 492 402 103,24 руб.

Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Липецкой области:

1) объем дотаций на 2021 год в сумме 2 579 810 500,00 руб., на 2022 год в сумме 1 135 621 100,00 руб., на 2023 год в сумме 678 066 000,00 руб., в том числе:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Липецкой области: на 2021 год в сумме 1 080 326 000,00 руб., на 2022 год в сумме 390 300 000,00 руб.;

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Липецкой области: на 2021 год в сумме 638 066 000,00 руб., на 2022 год в сумме 705 321 100,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 127 613 200,00 руб., на 2023 год в сумме 638 066 000,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 127 613 200,00 руб.;

- дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2021 год в сумме 821 418 500,00 руб., в том числе бюджетов поселений - 521 418 500,00 руб., нераспределенных дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 300 000 000,00 руб.;

- иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей на 2021 год в размере 40 000 000,00 руб., на 2022 год - 40 000 000,00 руб., на 2023 год - 40 000 000,00 руб.

2) объем субсидий на 2021 год в сумме 4 146 851 902,59 руб., на 2022 год в сумме 4 370 391 226,86 руб., на 2023 год в сумме 4 293 451 176,76 руб.;

3) объем субвенций на 2021 год в сумме 11 847 280 060,00 руб., на 2022 год в сумме 11 945 420 940,00 руб., на 2023 год в сумме 11 972 253 440,00 руб.;

4) объем иных межбюджетных трансфертов на 2021 год в сумме 1 099 933 465,00 руб., на 2022 год в сумме 575 501 486,48 руб., на 2023 год в сумме 548 631 486,48 руб., в том числе на:

- финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год - 345 290 000,00 руб.;

- реализацию муниципальных программ, направленных на создание виртуальных концертных залов в рамках реализации национального проекта "Культура" на 2021 год - 1 000 000,00 руб., на 2023 год - 1 620 000 руб.;

- реализацию муниципальных программ, направленных на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура" на 2021 год - 5 000 000,00 руб., на 2022 год - 3 600 000,00 руб.;

- реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ на 2022 год - 24 890 000 руб.

- на финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований в рамках реализации государственной программы Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области" на 2021 год - 50 548 697,00 руб., на 2022 год - 88 056 486,48 руб., на 2023 год - 88 056 486,48 руб.;

- на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на 2021 год, в размере 239 139 768,00 руб.;

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в рамках реализации государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области" на 2021 год в размере 458 955 000,00 руб., на 2022 год - 458 955 000,00 руб., на 2023 год - 458 955 000,00 руб.

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами администрации области.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями утверждается нормативным правовым актом администрации области.

4. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Липецкой области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

6. Установить, что Управлению Федерального казначейства по Липецкой области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам и источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 12. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров работ и услуг

1. Утвердить предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета на 2021 год в объеме 4 180 863 369,71 руб., на 2022 год в объеме 4 200 340 762,90 руб., на 2023 год в объеме 4 466 225 070,94 руб. согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного администрацией Липецкой области исполнительного органа государственной власти Липецкой области (далее - нормативный правовой акт о предоставлении субсидий).

Нормативный правовой акт о предоставлении субсидии должен содержать порядок проведения отбора получателей субсидии (в случае, если субсидия предоставляется по результатам отбора) в соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" .

Гранты в форме субсидий предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Липецкой области.

В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на эти цели, размер субсидии для каждого получателя пропорционально уменьшается в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий (за исключением грантов в форме субсидий).

В случае увеличения объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий распределение дополнительного объема субсидий осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий.

3. Участники отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получатели субсидии на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета для получения субсидий, грантов в форме субсидий должны соответствовать следующим требованиям:

у участника отбора, получателя субсидии (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан, - в части обязанности по уплате налогов и страховых взносов) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора, получателя субсидии (за исключением субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет, субсидий, грантов в форме субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

участники отбора, получатели субсидии (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан) - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора, получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора, получателями субсидии;

участники отбора, получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора, получатели субсидии не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Липецкой области на цели, установленные нормативным правовым актом о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии.

4. Субсидии, гранты в форме субсидий предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии, гранта в форме субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов Липецкой области (далее - типовая форма соглашения).

Внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидии (расторжение соглашений о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидии) осуществляется на основании дополнительного соглашения о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий в соответствии с типовой формой соглашения, установленной управлением финансов Липецкой области.

Субсидии, гранты в форме субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение, предоставляются на основании соглашения, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

5. При предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие получателя субсидии, гранта в форме субсидий, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, грантов в форме субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий.

6. При предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг помимо условий, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии, и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, являются:

запрет приобретения получателями субсидий, грантов в форме субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, грантов в форме субсидий, за счет полученных из областного бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Законом;

возврат получателем субсидий, не использованных в отчетном финансовом году субсидий (остатков субсидий) в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. Гранты в форме субсидий, не использованные в течение установленного настоящим Законом срока, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока его использования.

7. Порядок и сроки представления получателем субсидии, гранта в форме субсидии отчетности о достижении результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "м" пункта 5 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" устанавливаются нормативным правовым актом о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий.

Порядок и сроки представления получателем субсидии, гранта в форме субсидии отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия или грант, в форме субсидии, устанавливаются главным распорядителем средств областного бюджета в соглашении о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии.

Главный распорядитель средств областного бюджета вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии сроки и формы представления получателем субсидии, гранта в форме субсидии дополнительной отчетности.

8. Главные распорядители средств областного бюджета и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, грантов в форме субсидий их получателями.

В случае выявления нарушений условий и порядка предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, субсидия, грант в форме субсидии подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

В случае нецелевого использования субсидии, гранта в форме субсидии возврату в областной бюджет подлежит субсидия, грант в форме субсидии, в размере, использованном с нарушением целей.

В случае недостижения результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "м" пункта 5 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", предусмотренных в соглашении о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий, субсидии, гранты в форме субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, определяемом типовой формой соглашения.

Получатели субсидий, грантов в форме субсидий обязаны возвратить в доход областного бюджета полученные в соответствующем отчетном финансовом году денежные средства и уплатить пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, гранта в форме субсидии использованной с нарушением целей или условий, установленных при их предоставлении, за каждый день использования субсидии, гранта в форме субсидии до даты их возврата:

а) на основании требования главного распорядителя средств областного бюджета - не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При отказе от добровольного возврата указанных средств и уплаты пени главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают их принудительное взыскание и перечисление в доход областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

9. Не использованные в отчетном финансовом году субсидии (остаток субсидии), за исключением остатка по субсидиям некоммерческим организациям на содержание и обеспечение текущей деятельности фонда развития промышленности Липецкой области в целях предоставления финансовой поддержки в виде займов субъектам деятельности в сфере промышленности для реализации проектов, направленных на создание, завершение разработки и внедрение в производство новой высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции, по субсидиям некоммерческим организациям на организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес", по субсидиям некоммерческим организациям на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, по субсидиям некоммерческим организациям на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра развития кооперативов, а также по субсидиям социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, включенным в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг", возвращаются получателями субсидий в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Статья 13. Установление арендной платы

Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование государственным имуществом, находящимся в государственной собственности Липецкой области, в размере 6 000,00 руб. за 1 кв. метр.

Статья 14. Особенности исполнения областного бюджета в сфере агропромышленного комплекса

Установить, что средства субсидии из федерального бюджета, предусмотренной приложением 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", распределяются по мероприятиям, предусмотренным государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года № 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", исходя из необходимости достижения показателей результативности использования субсидии, согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 15. Финансовое обеспечение дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации

Определить объем средств для финансового обеспечения дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации на 2021 год в сумме 349 841 070,00 руб., на 2022 год в сумме 334 074 100,17 руб. и на 2023 год в сумме 338 944 878,17 руб., в том числе:

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2021 год в сумме 31 248 000,00 руб., на 2022 год в сумме 31 248 000,00 руб. и на 2023 год в сумме 31 248 000,00 руб. на следующие цели: обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния городских округов г. Липецка, г. Ельца и муниципальных районов Липецкой области;

- в области лесных отношений на 2021 год в сумме 240 994 770,00 руб., на 2022 год в сумме 236 404 300,17 руб. и на 2023 год в сумме 241 275 078,17 руб. руб. на следующие цели: организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств и обеспечения функционирования пожарно-химических станций, осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов;

- в области охраны и использования объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов на 2021 год в сумме 77 598 300,00 руб., на 2022 год в сумме 66 421 800,00 руб. и на 2023 год в сумме 66 421 800,00 руб. на следующие цели: организация и осуществление охраны объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов, воспроизводство объектов животного мира, а также осуществление федерального государственного охотничьего надзора и федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Статья 16. Организации, выполняющие в 2021 году функции агентов администрации Липецкой области

По поручению администрации Липецкой области функции агента администрации Липецкой области по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Липецкой области, в том числе проверки надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в целях исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, может выполнять областное бюджетное учреждение "Областной фонд имущества".

Статья 17. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году

1. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении финансов Липецкой области, в порядке, установленном управлением финансов Липецкой области.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанных с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах объема бюджетных ассигнований, без внесения в настоящий Закон является:

- передача полномочий между главными распорядителями средств областного бюджета по финансированию отдельных учреждений, мероприятий;

- создание, реорганизация, преобразование, ликвидация главных распорядителей средств областного бюджета, областных учреждений;

- изменение наименования главного распорядителя средств областного бюджета (главного администратора доходов областного бюджета), не вызванное его реорганизацией;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выполнение функций государственными органами, обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, между группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета для предоставления субсидий местным бюджетам, между разделами, подразделами расходов классификации расходов бюджетов в случае принятия соответствующих решений органами государственной власти Липецкой области;

- преобразование муниципальных образований в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение условий софинансирования по реализации национальных проектов между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выполнение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области, на осуществление выплат при увольнении в связи с упразднением органа государственной власти Липецкой области, государственного органа области, сокращением должностей гражданской службы и (или) численности работников, заключивших трудовой договор о работе в органах государственной власти и государственных органах Липецкой области;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию переданных полномочий из федерального бюджета между главными распорядителями, разделами, подразделами и видами расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Липецкой области по кодам классификации расходов областного бюджета;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков средств Дорожного фонда Липецкой области, государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета на реализацию мероприятий, софинансируемых за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований в связи с принятием решения Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о предоставлении финансовой поддержки на реализацию мероприятий за счет средств данной государственной корпорации;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целях софинансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также на реализацию мероприятий, софинансируемых за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год за счет уменьшения (увеличения) бюджетных ассигнований, не отнесенных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели;

- изменение наименования субсидий местным бюджетам, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, без изменения кодов бюджетной классификации расходов или в целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, в случае подтверждения потребности в указанных средствах в порядке, установленном управлением финансов области, направляются на:

- увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на оплату указанных государственных контрактов;

- предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;

- предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в случаях, предусмотренных законом об областном бюджете в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







