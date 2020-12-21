Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.12.2020 г. № 1014 "Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений"

Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61556

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 18.12.2020 г.

Вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением положений, предусмотренных пунктами 3-5 настоящего приказа.

Пункт 4 Правил лесовосстановления, утвержденных настоящим приказом, вступает в силу с 1 января 2022 г. и утрачивает силу с 1 января 2025 г.

Пункт 5 Правил лесовосстановления, утвержденных настоящим приказом, вступает в силу с 1 января 2025 г.

Предложение 3 абзаца 2 пункта 62 Правил лесовосстановления, утвержденных настоящим приказом, вступает в силу с 1 января 2022 г.

Настоящий приказ действует до 1 января 2027 г., за исключением п. 4 Правил лесовосстановления.