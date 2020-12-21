Минстрой проанализирует рост цен на арматуру

Проанализировать цены на арматуру, используемую в жилищном строительстве, поручил Минстрою и Минпромторгу вице-премьер Марат Хуснуллин.

Клуб инвесторов Москвы, объединяющий крупнейших московских девелоперов, пожаловался Хуснуллину на резкий рост цен на арматуру, сообщает РБК. С середины ноября цены на арматуру выросли на 50%. Возникли перебои в поставках стройматериалов, повышается себестоимость жилья, все это может негативно повлиять на соблюдение сроков строительства и исполнение обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства, отмечалось в письме на имя вице-премьера.

Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу провести анализ цен на арматуру. Это подтвердила пресс-служба вице-премьера.

Ранее вице-премьер отмечал, что причиной роста цен на жилье в нынешнем году стало в том числе подорожание стройматериалов. После изменения курса валют стало, например, выгодно везти металлолом за границу. Производителям арматуры не хватает сырья, и цены на материалы выросли, рассказал он.

Если ранее цена за тонну арматуры была в пределах 35-40 тысяч рублей, то с середины ноября цены выросли до 55-60 тысяч рублей за тонну, сообщил на заседании одной из комиссий Общественного совета при Минстрое руководитель Комиссии по проектному финансированию ОС Рифат Гарипов. Такая ситуация складывается в Башкортостане и ряде других регионов.

"Не только мониторинг, но и наши активные действия необходимы в этой части, чтобы мы не допустили срыва строительства объектов по национальному проекту, в том числе и ввода жилья. В этом направлении министерство будет работать", - прокомментировал подорожание стройматериалов на заседании Общественного совета при Минстрое глава министерства Ирек Файзуллин.