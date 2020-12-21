Не стало писателя и драматурга Александра Курляндского

Ушел из жизни известный драматург и писатель, один из создателей мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский. Ему было 82 года. Печальную новость журналистам сообщили близкие писателя.

Александр Ефимович Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве в семье инженеров. Родители считали писательство блажью и отправили сына учиться настоящей профессии в Московский инженерно-строительный институт им. Валериана Куйбышева (сейчас это Московский государственный строительный университет). Во время учебы он подрабатывал прорабом на стройках, набираясь опыта. Но все изменилось, когда будущий строитель познакомился с Аркадием Хайтом, вместе с которым они в будущем напишут множество блестящих сценариев.

Точку на строительной карьере Курляндский поставил в 1964 году, когда его рассказы стали печать "Юность", "Неделя" и "Литературная газета". Обладая потрясающим чувством юмора, писатель также сочинял небольшие сюжеты и юморески для радио и телевидения.

Свой первый сценарий Александр Курляндский написал в 1967 году к фильму "Штурмовщина". Его дебют в мультипликации, почти случайный, неожиданно принес ему всесоюзную славу. Кто бы мог подумать, что история про Зайца и Волка так полюбится зрителям, и один мультфильм превратится в популярный мультсериал. Первая серия "Ну, погоди!" вышла в 1968 году в мульт-журнале "Веселая карусель", и вот уже более полувека неунывающие герои, которые все никак не могут подружиться, радуют детей и их родителей.

Фото: Дмитрий Копылов/ ТАСС

Потом были "Возвращение блудного попугая" про неутомимого попугая Кешу, новогодний мультфильм "А Баба Яга против!", "Грибной дождик", "Встречайте бабушку" и многие другие. Он писал сценарии для "Веселой карусели", "Ералаша" и киножурнала "Фитиль".

Но Курляндский был не только детским писателем. Вместе с Эдуардом Успенским он написал фантастическую повесть "Последний чемпион". Курляндский - автор пародийного боевика "Тринадцатая ножка Буша" и книги "Тайны кремлевских подземелий".