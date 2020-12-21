Закон Оренбургской области от 18 декабря 2020 года № 2558/716-VI-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием области 17 декабря 2020 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на

2021 год в размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов - 100 331 709,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов - 110 358 195,4 тыс. рублей;

3) дефицит - 10 026 485,6 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2022 года - 30 579 630,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Оренбургской области в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внешнего долга Оренбургской области на 1 января 2022 года - 3 648 333,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 и 2023 годы в размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год - 95 200 856,6 тыс. рублей, на 2023 год - 100 926 988,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год - 103 987 321,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 2 200 000,0 тыс. рублей, на 2023 год - 109 364 677,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 4 400 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит на 2022 год - 8 786 464,9 тыс. рублей, на 2023 год - 8 437 689,3 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Оренбургской области на 1 января 2023 года - 39 526 621,2 тыс. рублей, на 1 января 2024 года - 48 173 611,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Оренбургской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года - 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года - 0,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внешнего долга Оренбургской области на 1 января 2023 года - 3 417 350,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года - 3 150 832,0 тыс. рублей.

Статья 2

Учесть поступление доходов в областной бюджет по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Оренбургской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Оренбургской области и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить направления государственной поддержки семьи и детей в Оренбургской области ("Детский бюджет") на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию приоритетных проектов Оренбургской области и региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов, на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 9

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между направлениями расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований программной (непрограммной) статьи кода целевой статьи расходов, видами расходов в целях исполнения обязательств областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между главными распорядителями средств областного бюджета в целях обеспечения условий софинансирования получения средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году на оказание государственных услуг (выполнение работ), при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области" государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области", между главными распорядителями бюджетных средств;

увеличение расходов областного бюджета на фактически поступающие в областной бюджет средства в случае и порядке, установленных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение (сокращение) бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в установленном порядке переданы Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области, на основании получения от Управления Федерального казначейства по Оренбургской области выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в размере, необходимом для исполнения обязательств, предусмотренных заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Оренбургской области и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими правила предоставления межбюджетных трансфертов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Оренбургской области на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Оренбургской области на основании решений Правительства Оренбургской области, между главными распорядителями бюджетных средств и кодами бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в целях реализации региональных проектов, направленных на достижение целей и решение задач национальных и федеральных проектов, и приоритетных проектов Оренбургской области;

увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, за счет поступающих из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера, в целях реализации региональных проектов, направленных на достижение целей и решение задач национальных и федеральных проектов, приоритетных проектов, государственных программ Оренбургской области и непрограммных мероприятий;

увеличение бюджетных ассигнований в случае поступления (выделения) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на повышение оплаты труда работников государственных учреждений;

увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований по расходам на дорожное хозяйство исходя из уточненного прогноза поступлений доходов, образующих дорожный фонд Оренбургской области в соответствии с Законом Оренбургской области от 28 июня 2011 года № 252/42-V-ОЗ "О дорожном фонде Оренбургской области", остатка бюджетных ассигнований дорожного фонда Оренбургской области, не использованных на начало финансового года, а также перераспределение бюджетных ассигнований по расходам на дорожное хозяйство между целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема дорожного фонда в целях исполнения обязательств областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Оренбургской области между мероприятиями государственных программ Оренбургской области, а также разделами (подразделами), видами расходов в целях исполнения обязательств областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, между видами социальных выплат при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств по непрограммным направлениям деятельности, между разделами (подразделами), целевыми статьями, видами расходов в ходе исполнения областного бюджета;

увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований по расходам на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" исходя из уточненного прогноза поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также остатка не использованных на начало финансового года средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, включая перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема средств, поступающих от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях исполнения обязательств областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в связи с консолидацией в областном бюджете средств, сэкономленных заказчиками Оренбургской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Оренбургской области, на осуществление деятельности органов государственной власти Оренбургской области между главными распорядителями бюджетных средств и кодами бюджетной классификации.

Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящей статьей (за исключением изменений, утвержденных после 1 ноября 2021 года), учитываются при внесении изменений в настоящий Закон.

Статья 10

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 11

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 11 327 429,3 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 10 683 661,8 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 10 979 817,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 12

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 13

Утвердить:

1) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в размере 1,7126, на 2022 год - в размере 1,7015, на 2023 год - в размере 1,6964;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в сумме 6 072 043,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 3 300 000,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем - в сумме 352 691,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 3 300 000,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем - в сумме 600 000,0 тыс. рублей;

3) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расчетный объем дотаций, замещаемых дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 14

1. Утвердить в составе расходов областного бюджета:

1) дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2021 год в сумме 733 748,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 400 000,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 400 000,0 тыс. рублей, в том числе компенсацию затрат городу Оренбургу в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области на 2021 год - в сумме 50 500,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы - по 500,0 тыс. рублей ежегодно;

2) дотацию, связанную с особым режимом безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования пос. Комаровский, на 2021 год - в сумме 51 683,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 39 921,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 41 319,0 тыс. рублей;

3) дотацию по результатам ежегодного конкурса муниципальных образований Оренбургской области на лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу - по 600,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Утвердить особенности предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Установить, что распределение дотации, указанной в пункте 3 части 1 настоящей статьи, между городскими округами и муниципальными районами осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области, утверждается Правительством Оренбургской области и учитывается при последующем внесении изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что размер дотации на компенсацию затрат городу Оренбургу в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области может быть увеличен по решению Правительства Оренбургской области с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Статья 15

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Установить, что:

1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, не распределенных настоящим Законом, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Оренбургской области, и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Правительством Оренбургской области;

2) в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, необходимых для реализации государственных программ Оренбургской области, которыми предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям, распределение таких субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

Статья 16

1. Утвердить:

1) распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, применяемый при расчете субвенций на выполнение государственных полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, на 2021 год - в размере 1,6851, на 2022 год - в размере 1,6708, на 2023 год - в размере 1,5664.

Статья 17

1. Утвердить иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюджетам муниципальных образований:

1) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2021 год - в сумме 1 128 904,3 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 1 128 904,3 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 1 128 904,3 тыс. рублей;

2) на создание модельных муниципальных библиотек на 2021 год - в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

3) на создание виртуальных концертных залов на 2021 год - в сумме 2 500,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 8 500,0 тыс. рублей;

4) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2021 год - в сумме 381 500 тыс. рублей;

5) на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2021 год - в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Установить, что:

1) распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, не распределенных настоящим Законом или правовым актом Российской Федерации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области;

2) в случае выделения (изменения распределения) Оренбургской области средств из федерального бюджета, направляемых в бюджеты муниципальных образований, не предусмотренных настоящим Законом (предусмотренных в объемах, отличающихся от распределения на федеральном уровне), распределение (изменение распределения) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, если оно не утверждено правовым актом Российской Федерации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Оренбургской области и утверждается Правительством Оренбургской области.

Статья 18

1. Установить, что в 2021 году главные распорядители средств областного бюджета вправе передавать Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Установить, что перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по которым главным распорядителям средств областного бюджета предоставлено право передавать Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, устанавливается министерством финансов Оренбургской области.

Статья 19

Утвердить перечень объектов капитального строительства государственной собственности Оренбургской области сметной стоимостью более 100,0 млн рублей на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 20

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Установить, что дополнительно к распределенным в приложении 18 к Закону субсидиям в 2021 году в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись могут быть предоставлены субсидии юридическим лицам:

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение;

согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионными соглашениями о создании и (или) реконструкции и (или) модернизации и эксплуатации объектов государственной собственности Оренбургской области, заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;

на оказание на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области.

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) предоставляются из областного бюджета в следующем порядке:

в случае, если субсидии, указанные в настоящей статье, предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета, являющимися исполнительными органами государственной власти Оренбургской области, порядки предоставления таких субсидий утверждаются Правительством Оренбургской области;

в иных случаях порядки предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, утверждаются законами Оренбургской области.

4. Казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении из областного бюджета субсидий, указанных в настоящей статье, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области.

Статья 21

Установить, что задолженность акционерного общества "Оренбургская государственная лизинговая компания" (далее - лизинговая компания) по возврату средств областного бюджета, предоставленных на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией (далее - средства лизингового фонда), может быть в порядке и на условиях, установленных Правительством Оренбургской области, уменьшена министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на сумму задолженности по возврату средств лизингового фонда, подлежащей списанию с учета лизинговой компании в связи с прекращением обязательств (признанием погашенными требований по обязательствам) лизингополучателей, в соответствии с основаниями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 22

Установить, что:

1) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются из областного бюджета на срок, не выходящий за пределы финансового года, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита областного бюджета: в 2021 году - в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей, в 2022 году - в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году - в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей;

2) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов предоставляются из областного бюджета на срок до пяти лет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита областного бюджета в 2021 году в объеме не более 100 000,0 тыс. рублей;

3) плата за пользование указанными в настоящей статье бюджетными кредитами, предоставленными из областного бюджета, для частичного покрытия дефицитов бюджетов городских округов и муниципальных районов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов и муниципальных районов, применяется в размере 0,1 процента годовых;

4) предоставление, использование и возврат городскими округами и муниципальными районами бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Оренбургской области;

5) бюджетные кредиты бюджетам городских округов и муниципальных районов предоставляются из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями)

Статья 23

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных внешних заимствований Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

3. Оренбургская область вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на едином счете бюджета.

Установить, что министерство финансов Оренбургской области является уполномоченным органом Оренбургской области по привлечению от имени Оренбургской области из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета.

Установить, что бюджетные ассигнования на погашение бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, не включаются в состав сводной бюджетной росписи областного бюджета.

Предельный объем заимствований Оренбургской области, которые Оренбургская область вправе осуществлять в течение финансового года, ограничить в 2021 году суммой не более 30 185 012,0 тыс. рублей, в 2022 году - не более 23 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году - не более 24 600 000,0 тыс. рублей.

4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области на 2021 год в сумме 1 690 177,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 1 760 198,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 1 784 495,0 тыс. рублей, в том числе:

1) на уплату процентов за рассрочку в соответствии с приложением № 1 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/5 к Соглашению от 6 августа 2010 года № 01-01-06/06-286 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области в 2021 году в сумме 1 500 000,00 рубля, в 2022 году - в сумме 1 500 000,00 рубля, в 2023 году - в сумме 1 500 000,00 рубля;

2) на уплату процентов за рассрочку в соответствии с приложением № 2 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/5 к Соглашению от 15 декабря 2010 года № 01-01-06/06-541 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области в 2021 году в сумме 1 328 466,00 рубля, в 2022 году - в сумме 1 328 466,00 рубля, в 2023 году - в сумме 1 328 466,00 рубля.

5. Установить, что:

1) в соответствии с приложением № 1 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 16 апреля 2015 года № 01-01-06/06-49 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2021 году в сумме 23 500 000,00 рубля, в 2022 году - в сумме 23 500 000,00 рубля, в 2023 году - в сумме 23 500 000,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга Оренбургской области, на уплату процентов за рассрочку в 2021 году в сумме 421 004,11 рубля, в 2022 году - в сумме 397 504,11 рубля, в 2023 году - в сумме 374 004,11 рубля;

2) в соответствии с приложением № 2 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 22 сентября 2015 года № 01-01-06/06-137 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2021 году в сумме 67 335 600,00 рубля, в 2022 году - в сумме 67 335 600,00 рубля, в 2023 году - в сумме 67 335 600,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2021 году в сумме 1 206 321,89 рубля, в 2022 году - в сумме 1 138 986,28 рубля, в 2023 году - в сумме 1 071 650,69 рубля;

3) в соответствии с приложением № 3 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 18 марта 2016 года № 01-01-06/06-57 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2021 году в сумме 79 921 450,00 рубля, в 2022 году - в сумме 79 921 450,00 рубля, в 2023 году - в сумме 79 921 450,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2021 году в сумме 1 431 798,25 рубля, в 2022 году - в сумме 1 351 876,80 рубля, в 2023 году - в сумме 1 271 955,35 рубля;

4) в соответствии с приложением № 4 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 30 сентября 2016 года № 01-01-06/06-232 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2021 году в сумме 22 558 800,00 рубля, в 2022 году - в сумме 22 558 800,00 рубля, в 2023 году - в сумме 22 558 800,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2021 году в сумме 404 142,45 рубля, в 2022 году - в сумме 381 583,65 рубля, в 2023 году - в сумме 359 024,84 рубля;

5) в соответствии с приложением № 5 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 26 апреля 2017 года № 01-01-06/06-136 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2021 году в сумме 84 444 200,00 рубля, в 2022 году - в сумме 84 444 200,00 рубля, в 2023 году - в сумме 84 444 200,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2021 году в сумме 1 512 823,62 рубля, в 2022 году - в сумме 1 428 379,43 рубля, в 2023 году - в сумме 1 343 935,23 рубля;

6) в соответствии с приложением № 6 к Дополнительному соглашению от 7 сентября 2020 года № 5/6/5/5/5/5 к Соглашению от 23 августа 2017 года № 01-01-06/06-225 о предоставлении бюджету Оренбургской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Оренбургской области на погашение реструктурированной задолженности направляются бюджетные ассигнования, предусмотренные по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2021 году в сумме 25 249 650,00 рубля, в 2022 году - в сумме 25 249 650,00 рубля, в 2023 году в сумме 25 249 650,00 рубля и бюджетные ассигнования, предусмотренные по расходам на обслуживание государственного долга, на уплату процентов за рассрочку в 2021 году в сумме 452 349,21 рубля, в 2022 году - в сумме 427 099,56 рубля, в 2023 году - в сумме 401 849,91 рубля.

Статья 24

Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2021 год и основные направления приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2022 и 2023 годы согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 25

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Оренбургской области на 2021 год в сумме 13 660 425,3 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 12 551 519,7 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 15 345 730,5 тыс. рублей.

Статья 26

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области, бюджетами муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 27

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 28

Утвердить особенности расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 29

Установить, что:

1) размер денежных выплат опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание каждого ребенка с учетом индексации с 1 января 2021 года на 2 процента составляет 6 545 рублей;

2) размер регионального материнского капитала и размер оставшейся части суммы средств регионального материнского капитала индексируются с 1 января 2021 года на 2 процента. Размер регионального материнского капитала с учетом индексации составляет 119 203 рубля;

3) размеры окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Оренбургской области не индексируются.

Статья 30

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Оренбургской области Д.В.Паслер







