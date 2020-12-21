Закон Оренбургской области от 18 декабря 2020 года № 2559/717-VI-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием области 17 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда - в сумме 29 961 665,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 29 045 377,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда - в сумме 29 961 665,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда - в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год - в сумме 31 377 427,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 30 418 074,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 33 147 410,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 32 134 333,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год - в сумме 31 377 427,5 тыс. рублей, на 2023 год-в сумме 33 147 410,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов -в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и прочих доходов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации:

на 2021 год - в суммах согласно приложению 4 к настоящему Закону;

плановый период 2022 и 2023 годов - в суммах согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:

на 2021 год - согласно приложению 6 к настоящему Закону;

плановый период 2022 и 2023 годов - согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов в пределах общего объема по целевой статье расходов в целях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Оренбургской области лицам, застрахованным на территории Оренбургской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет средств субвенций, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет отдельных видов неналоговых доходов, поступающих на формирование части нормированного страхового запаса в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет остатков средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2021 года, образовавшихся за счет неполного использования поступивших в 2020 году отдельных видов безвозмездных поступлений и неналоговых доходов, не подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Фонда в случае и порядке, которые установлены пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2021 год в размере 1 процента от суммы средств, поступающих в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования не превышает 2 400 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Оренбургской области Д.В.Паслер









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