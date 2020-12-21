Закон Пензенской области от 21 декабря 2020 года № 3589-ЗПО "О внесении изменения в статью 1 Закона Пензенской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии" и отмене отдельных законов Пензенской области"

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 21 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Пензенской области от 16 сентября 2009 года № 1780-ЗПО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии" (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2009, № 18; 2010, № 28 часть 1; 2011, № 38; Пензенские губернские ведомости, 2012, № 105; 2013, № 107; 2014, № 59; 2015, № 63; 2016, № 64; 2017, № 76; 2018, № 63; 2019, № 60; 2020, № 59) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 1

Установить на 2021 финансовый год величину прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемую для определения размера социальной доплаты к пенсии, в размере 9 020,0 рубля.".

Статья 2

Отменить:

1) Закон Пензенской области от 7 сентября 2020 года № 3552-ЗПО "О внесении изменения в статью 1 Закона Пензенской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии" (Пензенские губернские ведомости, 2020, № 59);

2) Закон Пензенской области от 26 ноября 2020 года № 3584-ЗПО "О внесении изменения в статью 1 Закона Пензенской области "О внесении изменения в статью 1 Закона Пензенской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии" (Пензенские губернские ведомости, 2020, № 74).

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Закона.

2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







