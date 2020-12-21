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21 декабря 2020 г.

Закон Пензенской области от 21 декабря 2020 года № 3592-ЗПО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Дата подписания 21 декабря 2020 г.
Опубликован 21 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 21 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 640 261,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 640 261,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 18 471 439,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 19 510 653,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 18 471 439,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 19 510 653,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Объем поступлений в бюджет Фонда по видам доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить объем поступлений в бюджет Фонда по видам доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) объем налоговых и неналоговых доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) объем безвозмездных поступлений согласно приложению 4 к настоящему Закону, из них объем межбюджетных трансфертов в 2021 году - в сумме 17 587 329,6 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 18 418 513,8 тыс. рублей и в 2023 году - в сумме 19 457 727,8 тыс. рублей.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас

Утвердить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2021 год в сумме 1 767 308,4 тыс. рублей, на 2022 год - 1 838 983,5 тыс. рублей, на 2023 год - 1 928 594,6 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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Приложения к закону
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