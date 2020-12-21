Стены рушатся, фундамент трещит, нет отопления и воды, полы бьют током. И это далеко не полный список брака, с которым строители сдают, а чиновники принимают жилье, предназначенное для сирот, когда они покинут детские дома.

В октябре в Следственном комитете озвучили такую статистику: с начала года возбуждено 83 уголовных дела о преступлениях, связанных с нарушением прав детей-сирот на жилье. Почти половина - о выделении некачественных жилых помещений, 17 дел - о злоупотреблениях при освоении бюджетных средств.

Поселок для галочки

В Бурятии скандал не утихает с 2015 года. Тогда для повзрослевших сирот на окраине Улан-Удэ построили поселок Сотниково из двух сотен домов. Сейчас он почти пустой. Местные жители окрестили его "потемкинской деревней".

Как выяснилось, в одних строениях забыли о системе отопления, в других - подвести воду, в третьих - полы уложили из необтесанных досок...

Одна семья новоселов как-то решила понять стоимость подаренного дома. Цифра, названная экспертами, шокировала: не больше 200 тысяч рублей. А минстрой региона заплатил застройщику за одну квартиру 420 тысяч!

В декабре 2018 года в Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по факту незаконных действий чиновников минстроя. Задержали замминистра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко, который подписал акты приемки домов, и предпринимателя Сергея Домшоева, чья компания занималась их возведением. Бюджет потерял более 195 миллионов рублей.

Дело до сих пор находится на рассмотрении в Верховном суде Бурятии. Сироты получили новые квартиры. На это, понятно, из казны ушла не меньшая сумма, чем было вложено поначалу.

Стены рушатся

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уверены, что проблема низкого качества жилья для сирот держится на трех "китах": желании сэкономить, бесконтрольности исполнения контракта и банальном мздоимстве. Каждый - мина под мечтами о надежной крыше над головой.

Уголовное дело возбуждено недавно в Алтайском крае в отношении чиновников, которые заселили детей-сирот в опасную трехэтажку в Камне-на-Оби. У новоселов буквально искры летят из-под ног. "Полы бьют током. Так строители протянули электропроводку. Живем в постоянном страхе получить смертельный разряд", - признались корреспонденту "Российской газеты" жильцы злополучного дома.

Не менее страшная история случилась в городе Ревда, что в Свердловской области.

"Прошлой зимой у соседей сверху начала вываливаться на улицу стена с окном, - рассказала нам Екатерина Шумайлова. - Пришлось тросами затягивать ее обратно в квартиру. Затем попросили у энергетиков вышку и стянули скрепами снаружи, а щели запенили. Сейчас живут с "пришитой стеной".

Этот дом для сирот по улице Садовой в Ревде был сдан пять лет назад. Издалека выглядит прилично, а подойдешь ближе - похож на слоеный торт: стены пересекают глубокие трещины.

"При закладке здания был перегружен фундамент. Дом стоит на сваях, а опоры расположены с большим разбегом, - объяснил журналистам "гуляние стен" замдиректора Фонда жилищного строительства Свердловской области Максим Татауров. Именно через этот фонд из бюджета шли средства на финансирование проекта.

Этот дом для сирот в Ревде издалека выглядит прилично. Подойдешь ближе - стены в глубоких трещинах, а одну даже пришлось "пришивать"

В ответе на официальный запрос "РГ" представители фонда подтвердили: дом строился без проектного и строительного надзора со стороны государственных ведомств, но делалось все это... по закону.

В фонде сослались на статью 49 Градостроительного кодекса РФ (в редакции 2015 года). А в ней говорится, что "экспертиза не проводится в отношении проектной документации... жилых домов с количеством этажей не более чем три". Понятно, почему большинство новостроек по социальным программам так невысоки.

Цена коррупции

"Что касается финансов, то схема обычно одинаковая, - рассказала "РГ" Наталья Петруненко-Сундеева, член регионального штаба ОНФ в Ростовской области. - Местная администрация нанимает своего подрядчика, тот начинает строить, осваивая едва половину выделяемых средств. Закупается самое дешевое сырье, на стройке работают неофициальные "шабашники". Такая ситуация не единичная, и ничем другим, как коррупционными интересами, ее не объяснишь".

Чтобы снизить коррупционную составляющую и сэкономить бюджетные средства, все контракты на возведение социальных объектов или покупку квартир должны проходить через электронные торги.

В ОНФ решили выяснить, сколько удалось сэкономить за счет конкурсных процедур в 2014 и 2015 годах хотя бы в двух регионах: Бурятии и Ростовской области. Сравнивали по аналитическим данным, полученным от площадки РТС-тендер.

Выяснилось, что большая часть аукционов никакой экономии не принесли: они либо не состоялись вовсе, либо контракт с застройщиком заключался по выставленной начальной минимальной цене. Впрочем, в Бурятии в 2014 году удалось снизить бюджетные вложения в жилье для сирот на 37 процентов.

От планируемой начальной суммы почти в 20 миллионов рублей сэкономили более 7 миллионов. Самым выгодным контрактом оказался аукцион на проектирование некоего социального городка для сирот в Улан-Удэ: стоимость снизили почти в половину.

И как тут не вспомнить упомянутый скандал с "потемкинским" поселком Сотниково, где экономили даже на досках! В следующем, 2015 году, благодаря конкурсным процедурам в той же Бурятии на проектах с начальной суммарной стоимостью более 47 миллионов удалось сэкономить только 183 тысячи рублей. В Ростовской области за тот же период - более полумиллиона от начальной стоимости всех контрактов в один миллиард.

Даже эти отрывочные цифры подтверждают сигналы из регионов, где жалуются: конкурсный механизм не приносит желаемого результата. Так в Вологодской области на начало сентября нынешнего года было объявлено 308 аукционов на покупку жилья для детей-сирот, из них 183 аукциона не состоялись.

В поисках выхода

После очередного скандала с качеством жилья для сирот власти Пермского края все-таки нашли выход из ситуации, по крайнем мере, попытались изменить ее. "Чтобы минимизировать проблему, дома для детей-сирот в регионе сейчас строят только под контролем инспекции госстройнадзора. Каждый проект жилья проходит экспертизу. Дома у застройщиков принимает межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты трех надзорных ведомств и местные власти", - сообщили "РГ" в минстрое Пермского края.

А как справиться с финансовой коррупцией? Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области считают, что решить проблему поможет жилищный сертификат - социальная выплата, которую можно направить только на приобретение квартиры. К подобному решению уже пришли и во многих других регионах страны: в той же Бурятии, Пермском крае, Амурской области.

Споры идут только о правилах выдачи и стоимости ценной бумаги.

Эксперты признали: предоставление права выбора и покупки жилплощади самим сиротам решит многие проблемы. В том числе защитит и от падающих стен новостроек. Но при этом, предупреждают специалисты, появляются другие риски. Смогут ли молодые люди, выросшие не в семье, правильно распорядиться ценной бумагой? Как помочь им в этом - тоже надо решать.