Польша приостановила авиасообщение с Британией

Власти Польши решили приостановить авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства республики Петра Мюллера.

Рейсы перестали осуществляться с полуночи понедельника.

"Из соображений безопасности полеты из Великобритании в Польшу будут приостановлены с полуночи понедельника​​​. Решение связано с появлением новой мутации коронавируса", - написал Мюллер в Twitter.

Польша стала далеко не первой страной, принявшей такое решение. Ранее аналогичным образом поступили еще 15 стран ЕС, а также Швейцария, Австралия, Канада, Турция, Израиль.

Авиасообщение было приостановлено после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в субботу, что новый штамм привел к росту числа инфекций. В связи с этим в Лондоне и близлежащих районах были ужесточены ограничения. Власти королевства отменили свои планы по ослаблению ограничений в рождественский период.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.