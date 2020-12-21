Указ губернатора Псковской области от 18 декабря 2020 года № 220-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 18 декабря 2020 г. № 2431, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 12 декабря 2020 г. № 2370" дополнить словами ", от 18 декабря 2020 г. № 2431";

2) подпункт "в" подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"в) посещение гражданами массовых мероприятий, запрещенных подпунктом "а" настоящего подпункта, ночных клубов (дискотек), иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе, библиотек, музеев, музеев-заповедников, картинных и (или) художественных галерей, выставочных залов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров), объектов предприятий общественного питания в периоды времени, установленные подпунктом "е" подпункта 22 настоящего пункта. Запрет на посещение ночных клубов (дискотек), иных развлекательных и досуговых заведений, объектов предприятий общественного питания не распространяется на случаи посещения таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;";

3) подпункт 6 пункта 2 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) в период с 21 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. не допускать проведение корпоративов, в том числе в зданиях, помещениях, в которых осуществляется деятельность организацией, индивидуальным предпринимателем;";

4) подпункт 19 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"19) музеям, музеям-заповедникам, иным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению экскурсий, картинным и (или) художественным галереям, выставочным залам осуществлять деятельность с обязательным выполнением Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июня 2020 г., за исключением пункта 10 (в части ограничения количества участников экскурсий) указанных Рекомендаций, и следующих требований:

а) проведение на открытом воздухе экскурсий с количеством участников не более десяти человек;

б) проведение в помещении экскурсий с количеством участников не более пяти человек;";

5) подпункт 22 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"22) предприятиям общественного питания осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) осуществлять при входе в объект предприятия общественного питания измерение температуры тела посетителей бесконтактным термометром;

б) не допускать нахождение в объекте предприятия общественного питания посетителей без одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов, за исключением времени приема пищи;

в) выполнять Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 г.;

г) не допускать в объект предприятия общественного питания посетителей с повышенной температурой тела;

д) не допускать проведение в объекте предприятия общественного питания дискотек, концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, банкетов, свадеб, поминок, корпоративов и иных подобных мероприятий;

е) не осуществлять оказание услуг гражданам, в том числе в предприятиях общественного питания, расположенных в гостиницах и иных объектах временного проживания граждан (пансионаты, санаторно-курортные организации (санатории), городские и загородные отели, апарт-отели, мотели, хостелы, дома отдыха, базы отдыха, центры отдыха, гостевые дома, туристические базы, кемпинги):

с 21.00 31 декабря 2020 г. до 6.00 01 января 2021 г.;

с 21.00 06 января 2021 г. до 6.00 07 января 2021 г.;

с 21.00 13 января 2021 г. до 6.00 14 января 2021 г.;

с 23.00 до 6.00 - в иные дни в период действия ограничительных мероприятий (карантина);

ж) исключить нахождение посетителей в объектах предприятия общественного питания в периоды времени, указанные в подпункте "е" настоящего пункта;";

6) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) соблюдение требований к деятельности предприятий общественного питания, установленных подпунктом 22 пункта 2 настоящего Указа, расположенными в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санаториях) предприятиями общественного питания.";

7) пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) соблюдение требований к деятельности предприятий общественного питания, установленных подпунктом 22 пункта 2 настоящего Указа, расположенными в объектах временного проживания граждан предприятиями общественного питания.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 21 декабря 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников







